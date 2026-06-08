Spaans merk Gobik lanceert experimentele lijn The One Off

Madrid – Het Spaanse sportkledingbedrijf Gobik zet in op verdere diversificatie met de lancering van een nieuwe experimentele lijn genaamd ‘The One Off’. De introductie van deze collectie markeert een strategische stap voor de onderneming in het hoogwaardige sportsegment.

Gobik werd in 2010 opgericht in het Spaanse Yecla door het ondernemersduo José Ramón Ortín en Alberto García. Hoewel het bedrijf startte met een focus op technische wielerkleding, heeft het portfolio zich de afgelopen jaren uitgebreid naar hardlopen en triatlon. Daarnaast betrad de onderneming het lifestyle-segment met modecollecties voor zowel menswear als womenswear. De lancering van de nieuwe lijn op June 8, 2026 dient als aanvulling op dit bestaande aanbod.

Campagnebeeld van de eerste ontwerpen van “The One Off”, de experimentele designlijn van sportmerk Gobik. Credits: Gobik.

Campagnebeeld van de eerste ontwerpen van “The One Off”, de experimentele designlijn van sportmerk Gobik. Credits: Gobik.

Campagnebeeld van de eerste ontwerpen van “The One Off”, de experimentele designlijn van sportmerk Gobik. Credits: Gobik.

Volgens Gobik marketing directeur David Martínez richt de nieuwe lijn zich op consumenten met een sterke affiniteit voor mode en design. De collectie combineert geavanceerde functionaliteit met een vooruitstrevende esthetiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van vernieuwende stoffen en patronen. Hiermee tracht het bedrijf in te spelen op de vraag naar exclusiviteit binnen de sportmode.

Gelimiteerde oplages en selectieve distributie

Het productontwikkelingsproces van de lijn wijkt af van traditionele commerciële modellen door de focus te leggen op prototypes en gelimiteerde series. In de eerste fase zullen de artikelen specifiek gericht zijn op de wielersport, waarbij conventionele productieprocessen worden uitgedaagd.

Gobik hanteert voor de distributie een model van strikte exclusiviteit om de positionering in het premiumsegment te waarborgen. De producten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de eigen onafhankelijke e-commerceomgeving van de lijn en een select aantal gespecialiseerde winkels wereldwijd.

Campagnebeeld van de eerste ontwerpen van “The One Off”, de experimentele designlijn van sportmerk Gobik. Credits: Gobik.

Campagnebeeld van de eerste ontwerpen van “The One Off”, de experimentele designlijn van sportmerk Gobik. Credits: Gobik.

Campagnebeeld van de eerste ontwerpen van “The One Off”, de experimentele designlijn van sportmerk Gobik. Credits: Gobik.

Hoewel de fysieke verkooppunten zich bevinden in landen zoals Spanje, Italië, Frankrijk, Polen, Slowakije en de US, is deze stap richting een direct-to-consumer (D2C) model en technologische innovatie ook relevant voor de Noord-Europese markt, waaronder Nederland en belgi"e. De distributie via de onafhankelijke webshop zorgt immers voor een directe internationale toegankelijkheid voor de wieler- en designliefhebbers hier.