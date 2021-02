Carlota Barrera op LFW: over gender en seizoenscollecties

In het kader van London Fashion Week, heeft Spaans modeontwerpster Carlota Barrera afgelopen zondag haar nieuwe herfst-winter 2021 collectie gepresenteerd, genaamd “Do I owe you days?”. Deze editie van London Fashion Week (die vandaag eindigt, red.) is niet alleen interessant vanwege het digitale aspect maar vooral omdat het een “gemengde” editie is, of beter gezegd: genderless. FashionUnited spreekt een paar dagen voor haar catwalkpresentatie met ontwerpster en creatief directeur Carlota Barrera: “Ik denk dat het samenvoegen van de twee genders tijdens London Fashion Week, een belangrijke beslissing was. In plaats van een modeweek voor mannen te houden in januari, en een aparte voor vrouwen in februari. Vooral omdat je de veranderingen in de mentaliteit van de consument in acht moet nemen, van de jongeren en Generatie Z. Uiteindelijk hebben zij een verandering op alle vlakken teweeg gebracht, en ze doen dat heel goed.”

Voor de Spaanse Barrera is London Fashion Week, georganiseerd door de British Fashion Council (BFC) een “meer underground” evenement dan dat van Parijs of New York. “Hier zijn wij, als ontwerpers, er meer aan gewend samen te werken. Bovendien is ons aanpassen aan deze nieuwe situatie uiteindelijk relatief gemakkelijk gebleken.” Als haar gevraagd wordt naar de achterliggende reden, antwoordt ze vastbesloten: “omdat we de behoefte hebben te experimenteren en dat heeft ons met name aangemoedigd deel uit te maken van een dergelijk evenement. Een fashion week die in de huidige context zo nieuw is en zo relevant”

De nieuwe collectie van Carlota Barrera kan beschouwd worden als vooruitziend. Niet alleen vanwege de naam, die we zouden kunnen vertalen als “Ben ik je dagen schuldig?” en een naam die ons onherroepelijk doet denken aan de dagen die we nog tegoed hebben zodra de huidige situatie afloopt. Ook is het een profetische collectie als je kijkt naar de keuze voor een gemengde cast, en daarnaast het gebruik van upcycling, oftewel het gebruik van oude kledingstukken voor een nieuw modeseizoen.

Tot nu toe legde Carlota Barrera zich vooral toe op herenmode. De website luidt dan ook “Menswear Ready to Wear”. Barrera bevestigt dit: “Ik heb onze kledingstukken tot nu toe door mannen laten showen omdat ik het heel interessant vind om met hun figuur te werken. Mijn ontwerpen kan echter iedereen dragen. Op dezelfde manier kan ik ook gewoon naar de herenafdeling gaan om een pak voor mezelf te kopen of iets uit de kast van mijn vader lenen.” Ondanks dat er verschillen zijn tussen het mannelijk en het vrouwelijk lichaam, zijn die verschillen wat Barrera betreft niet groter dan die tussen twee mannen. “Het is belangrijk dat je je comfortabel voelt in wat je draagt, of je nu een man of een vrouw bent.”

Een hedendaagse visie op tijdloze kledingstukken

Het is steeds gebruikelijker om vrouwen in een mannenpak te zien, dankzij onder andere celebrities zoals Amerikaans actrice en zangeres Zendaya (de jongste winnares van een Emmy-award ooit en tevens bekend van haar hoofdrol als drugsverslaafde in de televisieserie Euphoria, red.). Barrera heeft dit nu ook voor het eerst op de catwalk getoond: “Het is namelijk de eerste keer dat we met een gemengde groep modellen werken en de eerste keer dat we onze stukken door vrouwen laten showen. Ik heb vrouwen altijd graag onze pakken zien dragen en ik ben heel tevreden met het resultaat.” Terwijl ze haar eigen ontwerpen beoordeelt, merkt ze op dat ze met veel plezier heeft kunnen experimenteren en dat het eindresultaat uiteindelijk de grootste verrassing was. “Onze pakken lijken subtiel en delicaat als ze door mannen worden gedragen. Bij vrouwen daarentegen, geven ze een oversized look, sexy. Het is heel interessant om de ontwerpen vanuit een ander oogpunt te kunnen zien.”

Uiteindelijk gaat het erom, zoals ze zelf ook aangeeft in haar persbericht, dat ze als “queer vrouw een merk op poten heeft gezegd dat een hedendaagse visie biedt op tijdloze kledingstukken”, verteld vanuit een persoonlijk perspectief dat geïnspireerd is door haar Spaanse herkomst. “Een merk dat het queerverhaal vertelt en de constante beweging van de verschillende genderidentiteiten uitbeeldt.” Maar dat niet alleen, Barrera heeft zich namelijk ook gericht op de urgente noodzaak om de wegwerpindustrie aan te kaarten. De huidige productiesnelheid en het belang van mode die lang meegaat en tijdloos is.Uiteindelijk zou voor de Spaanse ontwerpster het luxesegment om drie centrale waarden moeten gaan: kwaliteit, comfort en tijdloze elegantie.

Iets nieuws tonen door middel van iets ‘ogenschijnlijk ouds’

Voor het seizoen herfst-winter 2021, heeft de ontwerpster uit het Spaanse Gijón en tevens de winnaar van de Who’s on Next wedstrijd van Vogue Spanje, haar kern-collectie hergebruikt sinds de oprichting van het merk in 2019. “Van het begin af aan hebben we aan tijdloze stukken gewerkt en we hebben geprobeerd een collectie te creëren die gestoeld is op continuïteit, solide is en die door de jaren heen stand houdt. Deze keer hebben we ervoor gekozen om nog eens terug te komen op al deze stukken, en die op een andere manier laten zien, in plaats van een nieuwe collectie te creëren. Dit is onze manier om duidelijk te maken dat het niet nodig is om een compleet nieuwe collectie te maken ten einde iets nieuws te kunnen laten zien”, stelt Barrera. Als haar modeshow van afgelopen zondag één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat “het niet nodig is om de ene collectie na de andere te creëren om als merk het hoofd boven water te houden.”

Vanuit Spanje en Londen voor de hele wereld

Carlota Barrera is een echte optimist en gelooft dat we tijdens de coronacrisis weer aandacht hebben gekregen voor wat er werkelijk belangrijk is in het leven en dat we veel spullen hebben weggedaan. Zo doet de consument aan zelfreflectie van de manier waarop de consument nieuwe dingen koopt en weer weggooit of de manier waarop we met mode omgaan: “Uiteindelijk blijft de jas van je moeder in je kledingkast hangen, en niet dat fast fashion t-shirt dat je twee maanden geleden voor 5 euro hebt gekocht.”

Het is kort geleden dat Carlota Barrera zowel in eigen land als daarbuiten werd opgemerkt met haar afstudeercollectie en erbuiten werd opgemerkt door haar eindwerk op de masteropleiding, de collectie “The Matador & The Fisherman”. Inmiddels hangen haar collecties in meerdere winkels naast bekende labels zoals Alexander McQueen, Jacquemus, Margiela, Rick Owens en Burberry. “We verkopen vooral online, waar ik van hou omdat je zo rechtstreeks contact kunt hebben met de consument”, aldus Barrera. En ook al heb ik niet fysiek mee kunnen doen aan London Fashion Week, ze heeft wel contact kunnen leggen met belangrijke retailers over de hele wereld zoals Antonioli, 50M, Ssense, Joyce en Farfetch. “We hebben de bezoeken aan de studio gewoon door laten gaan en omdat we hebben meegedaan aan een digitale editie, konden we ook niet aanwezig zijn in de showroom van deze fashion week. Toch waren we aanwezig in Milaan, Londen en Hong Kong, om een paar steden te noemen. Het leeuwendeel van de retailers heeft rechtstreeks contact met ons opgenomen via de mail en hebben onze stukken niet in het echt gezien, laat staan kunnen aanraken, voordat ze de bestelling ontvingen.”

Op dit moment, bundelt haar directeur Verkoop al deze verzoeken. Het aantal verzoeken varieert afhankelijk van het kledingstuk; tien bestellingen voor pakken en honderd voor t-shirts. En ook al is het label zich bewust van de crisis die de sector doormaakt en de dalende verkoopcijfers bij groothandels en warenhuizen, is Carlota Barrera vooral enorm gegroeid in 2021. Concreet gaat het om een groei van 1,008 procent vergeleken met het boekjaar 2019. Dit zal voor veel collega’s uit de sector een verademing zijn en reden voor optimisme.

Beeld: Carlota Barrera Fall/Winter 2021

“Do I owe you days?”, Fall/Winter 2021 Film

Creative Director: Carlota Barrera Art Director: ANCC Studio Director and Editor: Maria Inês Afonso Music: Sam Lindblad at Littledoom Studio Fashion Editor: Ola Ebiti

“To The Core”, collectie herfst/winter 2021 Photographer: David Jenewein Fashion Editor: Ola Ebiti Art Direction: ANCC Studio Set Designer: Amelia Tavenner Hair: Sam Elliott & Sanja Mandusic at Toni&Guy Make-up: Jinny Kim Casting: Miro Raynov

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.ES. Vervolgens bewerkt en vertaald naar het Nederlands door Veerle Versteeg.