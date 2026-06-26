Spaanse ontwerpster Sonia Carrasco toont in Parijs haar collectie ‘Sobremesa’ met zichtbare naden

Parijs - De Spaanse ontwerpster Sonia Carrasco presenteert donderdag in Parijs haar nieuwe collectie. De collectie volgt haar kenmerkende stijl met zichtbare naden, een manier om het creatieproces te benadrukken.

Carrasco is de enige Spaanse vertegenwoordiger op de officiële kalender van de Parijse modeweek voor mannen. Ze toont haar nieuwe collectie in een oud gebouw in het stadscentrum. In het midden staat een lange tafel met de resten van een maaltijd.

Met de titel ‘Sobremesa’ en deze enscenering wil de Valenciaanse styliste het lange proces van een maaltijd in haar land uitleggen, via haar ‘Spaanse roots’. Een maaltijd die kan duren tot het avondeten.

In overwegend neutrale tinten, van grijs tot zwart en via beige en camel, stelt de ontwerpster een uniseks garderobe voor met een sterke focus op kleermakerstechniek. De collectie omvat gestructureerde blazers, trenchcoats met meerdere plooien, rechtvallende broeken en A-lijn rokken die in de taille aansluiten, gecombineerd met bijpassende overhemden.

Sonia Carrasco Spring Summer 2027, Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

De show sluit af met een gestileerd gilet dat tot de voeten reikt en de rug onbedekt laat.

Carrasco benadrukt graag het creatieve werk achter elk kledingstuk. Daarom zijn op veel van haar stukken de lange rijgsteken zichtbaar.

“Het is ‘inside out’, de naden aan de buitenkant en de constructie van de kledingstukken zien”, zegt ze na de show tegen AFP.

Sonia Carrasco Spring Summer 2027, Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

“Soms zijn kledingstukken wat duurder of ingewikkelder, dan moet het op een heel subtiele manier. Maar soms is het kledingstuk heel eenvoudig en kunnen we die techniek veel meer overdrijven”, legt Carrasco uit. De ontwerpster, geboren in 1988, debuteerde in januari op de Parijse modeweek voor mannen.