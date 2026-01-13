Spanje start pilotprogramma voor inzameling van gebruikte kleding ‘met beloningen’

Madrid – Europa zet verdere stappen in zijn duurzaamheidsdoelstellingen en het beheer en hergebruik van textielafval. De EU financiert de ontwikkeling van een disruptief pilotprogramma in Spanje voor de inzameling van gebruikte kleding, ‘met beloningen’ voor consumenten. Het initiatief is niet alleen gericht op het versnellen van deze strategische doelen, maar ook op de verankering van het circulaire en tweedehandsmodel in het consumentengedrag van Europese burgers.

Het experimentele initiatief is onderdeel van de ontwikkelingsfase van het nieuwe TexMat-project, gefinancierd door het Horizon Europa-programma van de Europese Unie. De EU heeft dit project een subsidie van iets meer dan 6,76 miljoen euro toegekend. Binnen het TexMat-project zijn twee pilots gepland voor geautomatiseerde systemen voor de inzameling van gebruikte kleding: één in Finland en één in Spanje.

Nieuw is dat deze initiatieven gepaard gaan met beloningssystemen voor consumenten. De EU verwacht hiermee de overgang naar een duurzamere en circulaire textieleconomie te versnellen. De beloningen bieden Europese burgers een extra stimulans om de problematiek van textielafval binnen de EU aan te pakken. Op basis van de resultaten van deze pilots wordt onderzocht hoe deze geautomatiseerde inzamelsystemen ‘met beloning’ opgeschaald kunnen worden.

Het TexMat-programma, waarbij ‘partners uit de hele waardeketen van de Europese textielindustrie’ betrokken zijn, heeft als doel ‘nieuwe bedrijfsmodellen, hardware- en softwaretechnologieën en beleidsinstrumenten te ontwikkelen om consumenten te betrekken bij de gescheiden inzameling van textielafval en het stimuleren van hergebruik’ binnen de EU, aldus de Europese Commissie. Op de lange termijn draagt het project bij aan de versnelling van een ‘transitie naar een duurzamere en circulaire textieleconomie gericht op de consument’. Dit helpt bij het behalen van de EU-doelstellingen voor de reductie van broeikasgassen voor 2030 en 2050, in lijn met de Europese Green Deal. Deze prestaties dragen niet alleen bij aan een gunstiger klimaat voor Europese consumenten, maar bevorderen ook ‘de industriële duurzaamheid, het concurrentievermogen en de onafhankelijkheid van hulpbronnen in Europa’.

Geautomatiseerde containers ‘met beloning’ voor gebruikte kleding

Dit pilotprogramma voor de inzameling van textielafval is een strategische hefboom om deze ambitieuze doelen te bereiken en bundelt de inspanningen van alle deelnemers aan het TexMat-programma. Het initiatief omvat de installatie van nieuwe, geavanceerde en geautomatiseerde containers voor gebruikte kleding op openbare plaatsen. Deze containers beschikken over geïntegreerde technologie om de ingeleverde artikelen voor te sorteren. Tijdens dit proces wordt automatisch de kwaliteit van het kledingstuk beoordeeld, wat resulteert in een passende ‘compensatie’ voor de persoon die het textiel heeft ingeleverd.

Deze ‘beloning’ is bedoeld om de actieve deelname van Europese consumenten aan te moedigen in de aanpak van textielafval. Verdere details zijn nog schaars, maar de Europese Commissie heeft aangegeven dat deze nieuwe inzameloplossingen ‘consumenten een economische stimulans zullen bieden’. Dit zal gebeuren via de implementatie van ‘nieuwe terugbetalingsregelingen gekoppeld aan de tweedehandsmarkten’. Dit creëert ‘winstgevende zakelijke kansen om de levenscyclus van textielproducten te verlengen’ en ondersteunt ‘de bevordering van specifieke UPV-regelingen (Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid) in de textielsector’.