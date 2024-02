Sportmerk Lululemon gaat ook herenschoenen aanbieden

Lululemon breidt zijn aanbod uit met herenschoenen door de lancering van een nieuwe lijn casual sneakers en hardloopmodellen voor het lente/zomerseizoen.

De casual sneakers, 'cityverse', zijn verkrijgbaar in zowel mannen- als vrouwenmodellen en komen 13 februari uit, terwijl de hardloopschoenen, met de namen 'beyondfeel' en 'beyondfeel trail', respectievelijk op 19 maart en in mei officieel worden gelanceerd.

Over de nieuwe stijlen zei Sun Choe, Lululemon's Chief Product Officer, in een persbericht: "Bij Lululemon is elk product dat we maken ontworpen om onze feel-first filosofie te belichamen, die geworteld is in de overtuiging dat wanneer je je op je best voelt, je ook op je best presteert - en onze nieuwe stijlen en aanbiedingen voor herenschoenen zijn daarop geen uitzondering.

"Met nieuwe performance hardloopschoenen en onze allereerste casual sneaker kunnen we nu zowel mannen als vrouwen van top tot teen veelzijdige kleding bieden. Elk van deze ontwerpen is gebaseerd op uitgebreid onderzoek, slijtagetests en feedback van ambassadeurs om een perfecte pasvorm te garanderen, ongeacht de activiteit." Terwijl cityverse is ontworpen om een "verheven alledaags kledingstuk" te zijn, zijn de hardloopschoenen volgens het merk gebaseerd op voetmorfologie en biomechanische inzichten.

De stijlen zullen online en in winkels in Noord-Amerika, Europa en China worden gelanceerd en het komende jaar zullen er nog meer innovaties op het gebied van schoenen worden onthuld.