Sportmerk Umbro past nieuwe ‘performance’ innovatie toe in textiel: Versarien’s Graphene-Wear

Sportmerk Umbro gaat in een deel van zijn lente/zomer collectie voor 2023 de Versarien’s Graphene-Wear technologie toepassen die de drager zou moeten helpen in het behalen van sportprestaties, zo meldt nieuwsplatform Innovation in Textiles. Umbro en Versarien zouden al sinds 2018 de mogelijkheden rondom nieuwe technologieën hebben verkend door middel van een verscheidenheid aan projecten, zo staat er vermeldt. Echter wordt dit de eerste keer dat hun samenwerking de commerciële markt bereikt.

De Graphene-Wear technologie maakt gebruikt van inkt met grafeen die aan de binnenkant van kledingstukken geprint wordt. Op deze manier zou de kleding beter ademen wat zorgt voor toegenomen vochtregulatie en het sneller drogen van de stof, aldus Innovation in Textiles. De innovatie wordt geimplementeerd in de ‘pro-training kit’ reeks van de collectie en zal een Graphene-Wear trademark krijgen.

Umbro’s head of global product Colin Lomas deelt met Innovation in Textiles over de samenwerking: “Na eerdere vooraanstaande innovaties van ons merk is ook dit weer een grote stap vooruit. We zijn blij dat we de innovatie na een lange fase van experimenteren nu aan het publiek kunnen introduceren.”