Sporty coquette, minuscule shorts en gevlochten strikken: Streetstyle trends uit Kopenhagen

Copenhagen Fashion Week is momenteel aan de gang. Het Deense evenement is synoniem geworden voor de vele trendy bezoekers op de voorste rij, die in toenemende aantallen naar de stad komen voor elke modeweek. De groep zit vol met 'it'-girls die hebben bijgedragen aan het definiëren van de modeweek als een onmisbaar onderdeel van de industrie op het gebied van streetstyle, waarbij ze laten zien wat momenteel populair is en tegelijkertijd de toon zetten voor trends die nog komen. Hier zijn de looks om in de gaten te houden deze editie.

Uniform cut-outs

CPHFW-straatstijl. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Met de zon die een zeldzame verschijning maakte in de Deense hoofdstad, was het duidelijk dat onthullende cut-outs bovenaan de inpaklijst van de bezoekers stonden als reactie daarop. Eén stijl in het bijzonder leek echter hun gunst te hebben gewonnen. Cut-outs met een geometrische structuur en duidelijke vormen veroverden de harten van de mode-elite van Kopenhagen, waarbij de look meestal werd toegepast op blazers en jassen die werden bij elkaar gehouden door gespen, wat het uiterlijk gaf van een modieus uniform.

Piepkleine shorts

CPHFW-straatstijl. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De zomerzon zette ook velen die kozen voor piepkleine hotpants als hun statementkledingstuk in de spotlight. Het item was te zien in verschillende vormen en materialen, wat de breedte van de trend zelf onderstreepte. Van slangenprint tot metallic stoffen, er was geen gebrek aan alternatieven voor deze selectie korte shorts.

De sportieve coquette

CPHFW-straatstijl. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een overheersende trend voor dit en vorig jaar is niemand minder dan de 'coquette', een Pinterest-TikTok-hybride die wordt gedefinieerd door een sierlijke, flirterige en speelse houding ten opzichte van kleding. Hoewel de look al lang is overgenomen door 'it'-girls, kreeg hij tijdens deze modeweek een upgrade in Kopenhagen, waar enkele van zijn basiselementen, zoals broderie anglaise en matrozenkraagblouses, werden gecombineerd met sportieve motieven, zoals de momenteel populaire atletiekshorts of kleurrijke windjacks.

Strikken in vlechten

CPHFW-straatstijl. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Er waren echter enkele bezoekers die trouw bleven aan de inmiddels typische 'coquette'-elementen, wat wijst op de langdurigheid van de trend onder de modemenigte. Een van de belangrijkste details is die van strikken, die vorig jaar online de ronde begonnen te doen als een 'must-have'-accessoire. Dit leek zich voort te zetten in Kopenhagen, waar bezoekers strikken verwerkten in alles, van vlechten tot gebreide sokken tot statement make-up.

Lange netjurken

CPHFW-straatstijl. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Er was ook een gevoel van verfijning in Kopenhagen, waarbij avondkleding zelfs in de meer casual settings een rol ging spelen. Lange mesh- of netjurken waren favoriet bij het publiek en hun prominentie maakte de weg vrij voor een vernieuwde kijk op dagelijkse kleding. Gebloemde bandeau-jurken, versierde lange overhemden en tot op de grond reikende kanten items waren dominant en werden verder opgewaardeerd met opvallende taskeuzes, waarvan vele in contrasterende tinten.

Extra grote kostuums

CPHFW-straatstijl. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Maatkleding is altijd een populaire look geweest binnen de Kopenhagen-menigte, en dit jaar was geen uitzondering. Tussen de vele twee- en driedelige pakken zaten overdreven grote combinaties die in dramatische vormen over hun dragers hingen. Een dergelijke vergroting was te zien in zowel de pakken zelf - duidelijk in gigantische revers, uitlopende pijpen en lange lijven - als in de overhemden eronder, waarvan sommige langwerpige kragen en enorme manchetten hadden.

Extra lange ballonrokken

CPHFW-straatstijl. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het laatste Resort-seizoen markeerde de terugkeer van de ballonrok, een look die ooit op het hoogtepunt van de populariteit was in het begin van de jaren 2000 en onlangs een heropleving van aanzienlijke omvang heeft doorgemaakt. De bezoekers van CPHFW bevestigden deze realiteit alleen maar, door de trend een stap verder te brengen en de zoomlijn uit te breiden tot die van een maxi. Het stuk, dat grotendeels in zwart en wit werd gezien, was een belangrijke statementmaker voor degenen die het droegen, die de rok combineerden met getailleerde blazers of tops die de ronde vorm weerspiegelden.

Blazer-maxi-combinaties

CPHFW-straatstijl. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Daartegenover stond een duidelijke voorkeur voor strakkere silhouetten door middel van een overvloed aan recht gesneden rokken en jurken die tot op de grond reikten. Deze werden echter vaak ook gecompenseerd door volumineuzere vormen, namelijk loszittende blazers die meestal op een lineaire manier werden vastgemaakt en vielen, waardoor ze een contrast vormden met het meer aansluitende element van hun onderliggende tegenhangers.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling door AI, bewerking en verduidelijking door Caitlyn Terra.