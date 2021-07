SS22: 10 sleutel trends voor aankomende zomer

Was het de afgelopen seizoenen vooral praktisch en draagbaar wat de klok sloeg, SS22 brengt optimisme en vrolijkheid. Meer dan ooit biedt mode een geruststellende ontsnapping aan het dagelijkse leven en een tegengif om vooruit te komen: de collecties zijn er het bewijs van. FashionUnited duikt in de trends die u niet mag missen, deelt de belangrijkste conclusies en belicht het kleurenpalet dat u in het oog moet houden voor het volgende zomerseizoen.

‘Make it pop’

Carolina Herrera Resort 2022

Het lijkt erop dat de trends van volgend jaar onder een lens met heldere, elektrische tinten zijn gelegd. Een algemeen herwonnen optimisme zorgt voor vrolijke en kleurrijke accenten in de collecties, die zorgen voor zomers optimisme en zwierige relaxte stijlen. Van verblindend geel en glanzend oranje tot fuschia, sappige kleuren zijn alomtegenwoordig. Carolina Herrera koos voor zonnig geel en bubblegum roze, terwijl Coach 1941 een levendig groen toevoegde aan zowel jasjes als broeken. Bij Versace stalen bodycon jurken in felle glanzende tinten de show. Of het nu gaat om eenvoudige basiskleding of over-the-top gelegenheidskleding, de komende zomer staat in het teken van een levendige vakantie-energie.

‘Gender-free’

Balenciaga SS22

Uniseks kleding is de afgelopen jaren in steeds meer collecties te zien geweest en dat blijft zo. Voor het seizoen lente-zomer 2022 heeft de uniseks garderobe een draagbare, tijdloze benadering die draait om seizoensloze stukken en draagbaarheid. Het gaat om stukken die eindeloos kunnen worden gemixt en gecombineerd, ongeacht het geslacht. Pakken, bijvoorbeeld, zijn slanker en hebben aantrekkelijke details die zowel de aandacht van vrouwen als mannen trekken. Alberta Ferretti presenteerde een slanke kaki versie en Balenciaga opteerde voor een oversized, nipped-in exemplaar.

Handwerk en ambacht

Chanel Cruise 2022

Chloé Resort 2022

Of het nu gaat om gebreide kleding, prints of patronen, creativiteit is helemaal in voor SS22. Het is een moderne evolutie van handarbeid en DIY (do it yourself, red.) waarbij stoffen worden gemixt met details zoals franjes. Handgeschilderd, handgemaakt of op maat gemaakt, de collecties van dit seizoen vieren een groeiende belangstelling voor upcycling en natuurlijke vezels en spreken tot de verbeelding. Ook hier doen kleurrijke opties hun intrede voor een eigentijdse kijk op reeds lang bestaande technieken. Zowel Chanel als Chloé omarmden de trend voor de resort collecties.

‘Creature comforts’

Balmain Resort 2022

Loungewear is nog lang niet uit de mode. Hoewel het misschien niet meer onze dagelijkse outfit of choice is, is het wel een trend die blijft en dan geüpdatet in zonnige, heldere tinten. Volume wordt toegevoegd en ook duurzame stoffen passen in deze groeiende trend. Comfort is nog steeds belangrijk, maar stijl evenzeer dus sets zijn voorzien van ongebruikelijke details zoals taillebanden met ruches en royale zomen. Voor lente/zomer 2022 is de loungewear verkrijgbaar in modellen die zowel binnenshuis als buitenshuis gedragen kunnen worden. Een strakke blauw-witte total-look werd gespot bij Balmain en Vivetta presenteerde een geborduurd ensemble dat eveneens hebberigheid opwekt.

Fijne prints

Desquared2 Resort 2022

Met kleur als sleutelwoord voor SS22 is het geen verrassing dat prints daar ook bij horen. Dit keer zien we stevige en gedurfde bloemen op jurken, strand- en badmode en moderne folkloristische prints die gemoderniseerd zijn in grote all-over applicaties in tops, jurken en accessoires. Prints geven de garderobe van de komende zomer een boost en staan voor hoop, positiviteit en optimisme. Dsquared2 gebruikte regenboogstrepen voor zijn Resort 2022-collectie, terwijl MSGM en Philosophy di Lorenzo Serafini neonbloemen toonden.

Sport

Christian Dior Resort 2022

Net als loungewear maakt activewear nu deel uit van de dagelijkse garderobe en wordt het geüpdatet met sculpturale details en opvallende stukken die de aandacht trekken. Ontwerpers hebben speelsheid geïnjecteerd met stemmingsverhogende neonkleuren en details die futuristische, op technologie geïnspireerde stukken creëren. Comfort en veelzijdigheid zijn alomtegenwoordig en de stoffen evolueren langzaam naar meer duurzaamheid, met materialen die zorg dragen voor de planeet. Sport was een integraal onderdeel van Dior's Resort 2022 collectie en Philosophy di Lorenzo Serafini introduceerde een smaragdgroene total-look gemixt met subtiele tailoring.

Minder is meer

Proenza Schouler Resort 2022

Chloé Resort 2022

Ondanks een verschuiving naar een vrolijkere garderobe, is minimalisme nog steeds een constante in de collecties. Tijdloze en ongecompliceerde stukken zijn nu echter vrouwelijker en worden geleverd in een zachtere reeks neutralen en gebleekte, vervaagde kleuren. Luchtige stukken worden gemixt met cutting-edge kleermakerswerk, terwijl athleisure een gereduceerde esthetiek krijgt die licht en gemakkelijk te dragen is. Eudon Choi, Proenza Schouler en Chloé behoorden tot de voorlopers.

Voor de goede oude tijd

Louis Vuitton Resort 2022

Christian Dior Resort 2022

Mode heeft zich altijd al laten inspireren door het verleden, maar SS22 laat een bijzonder interessante mix zien. Of het nu gaat om Regency-geïnspireerde details of godinnenjurken, de collecties zijn een ode aan vrouwelijkheid en romantiek. Traditionele stukken uit alle tijdperken zijn herwerkt voor de moderne tijd en worden gekenmerkt door vesten, bisschopsmouwen en de altijd aanwezige korsettop. We hebben Louis Vuitton, Thom Browne en Dior gezien die een eerbetoon brengen aan lang vervlogen tijden.

‘Out and about’

Balmain Resort 2022

De mode-industrie verschuift langzaam naar een meer eco-bewuste, duurzame toekomst en daarmee komt ook een groeiend verlangen naar natuur en buiten leven. Merken presenteren collecties die bestaan uit functionele stukken die speciaal voor het buitenleven zijn gemaakt. Puffer jassen, utility broeken en laarzen met profielzolen worden dagelijkse kleding en zorgen voor praktisch nut en stijl. Balmain, Coach 1941 en Alberta Ferretti lopen voorop in de lente-zomer van 2022.

‘Orchid pink’

Oscar de la Renta Resort 2022

Het felle, intense fuchsia van de orchidee is dé kleur bij uitstek voor de lente-zomer van 2022. Trendbureau WGSN en kleurensysteem Coloro hebben de tint uitgeroepen tot een van de belangrijkste kleuren voor de komende zomer en dat is te zien in de collecties. Bij Max Mara, Oscar de la Renta en MSGM is de intense energie en positiviteit van de bloem terug te zien in gelegenheidskleding, badmode en alles daartussenin. Het verzadigde magenta staat op zichzelf en werkt goed als een echte mood booster.

Dit artikel is vertaald uit het Engels.

Alle beelden: Catwalk Pictures