SS22: 8 sleutel modetrends voor mannen

Nu de lente/zomer 2022-mannenshows achter de rug zijn, blikt FashionUnited terug en presenteert de belangrijkste conclusies uit de collecties. Lees verder voor acht mannenmodetrends die volgend jaar zomer volop in de belangstelling zullen staan.

Casual tailoring

Brioni Spring/Summer 2022. Foto: Via Brioni.

De traditionele kleermakerij doet een stapje terug en maakt plaats voor een modernere versie van de klassiekers. De vormen zijn losser en de kleuren zachter, waardoor de pakken en stukken minder stijf zijn en de tweedelige sets minder formeel. Bij Dior waren de korte pakken oversized gesneden en werden ze gecombineerd met slippers en sokken; bij Tod's werden tijdloze pantalons afgewisseld met losvallende gewatteerde jasjes, terwijl bij Brioni de manchetten werden opgerold en de colberts nonchalant op de schouder gedragen.

Prints, prints, prints

Ahluwalia Spring/Summer 2022. Foto: Via Ahluwalia.

Komende zomer worden prints gemixt met… prints. Of het nu gaat om kleurrijke patchworks of monochrome all-over patronen, prints zijn er volop. Bethany Williams combineerde neutrale basisstukken zoals een pak met kleurrijke details: van delicate borduursels op een jasje tot een veelkleurig overhemd. Ahluwalia koos voor een geruite trui en een tas met psychedelische print, terwijl Lanvin een all-over blauwe en oranje look liet zien, gecombineerd met een geruite jas.

Subtiele sieraden

Dolce & Gabbana Spring/Summer 2022. Foto: Catwalk Pictures

In de collecties van komende zomer zien we steeds meer details van sieraden verschijnen, van gestapelde halskettingen tot delicate riemversieringen. Hoewel sommige merken een show-off effectpresenteerden, kozen de meeste voor sierlijke stukken die een outfit verheffen in plaats van overheersen. Dolce & Gabbana presenteerde een oversized pak met meerdere kettingen op een open zijden overhemd en Dior koos voor een totaalzwarte look gedetailleerd met een elegante broche en gedecoreerde riem die door een getailleerde jas piepten.

Grafische vormen

Burberry Spring/Summer 2022. Foto: Via Burberry.

De lente/zomercollecties van 2022 laten sculpturale snits en grafische vormen zien die statements zijn op zich. Trenchcoats hebben een opvallende schouderpartij en blazers zijn er in overdreven afmetingen. Bij Burberry werd een mouwloos bomberjack opgefleurd met grote geribde boorden en Louis Vuitton introduceerde nauwsluitende colberts met brede schouder partijen voor indrukwekkende proporties die dimensie toevoegen aan het silhouet.

Kleuren in overvloed

Etro Spring/Summer 2022. Foto: Via Etro.

Of het nu gaat om vrouwen- of mannencollecties, de komende zomer wordt helder en gedurfd. Kleuren doen hun intrede en komen in alle mogelijke nuances. Louis Vuitton presenteerde een alpine landschap van weelderig groen en fel roze, Canali koos voor een fuchsia totaal-look terwijl Hermès koos voor een vest en trui ensemble in verzadigde zonsondergang tinten.

Verfijnde sportkleding

Fendi Spring/Summer 2022. Foto: Catwalk Pictures.

Sportswear gaat komende zomer nergens heen, maar krijgt wel een gepolijste update. Middels verfijnde pasvormen, luxueuze stoffen of overdreven minimalisme, sportieve stukken bereiken nieuwe hoogten en mixen comfort met verfijnde elegantie. Fendi vervaagde de grenzen tussen casual en sportief met relaxte silhouetten in combinatie met gestructureerde crossbody boodschappentassen, terwijl A-Cold-Wall* laagjes en spatten van kleur gebruikte om technische stukken op te leuken.

De slip-on sandaal

Dries Van Noten Spring/Summer 2022. Foto: Catwalk Pictures.

Als het op schoeisel aankomt, wordt de slip-on, of slide sandaal, het ontwerp bij uitstek voor Lente/Zomer 2022. Ze zijn gemakkelijk te dragen, geven een casual touch aan zelfs de meest verfijnde looks en zijn bovendien onmisbaar gedurende de warme zomermaanden. Dries Van Noten werkte zijn silhouetten af met oversized, gewatteerde sandalen met twee bandjes en JW Anderson koos voor de klassieke zwembad sandaal om hem op te waarderen in de kleurrijke beeldtaal van het merk. Bij Dior en Fendi waren ze voorzien van harige bandjes voor een nog knussere look.

Oversized proporties

Wooyoungmi Spring/Summer 2022. Foto: Via Wooyoungmi.

Jackets, shirts, broeken en shorts zijn voor SS22 verkrijgbaar in oversized modellen. Ze vormen een tegenwicht voor de skinny-fit stukken en een aanvulling op het overdreven en volumineuze silhouet. Bij Lanvin waren de shorts extra lang, terwijl Giorgio Armani een losvallend model op knielengte presenteerde. Bij Dior zagen we een luchtig maxi shirt in een monochroom zwart-wit kleurenschema en bij Dries Van Noten een gestreepte button-down tot op de dij.

