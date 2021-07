SS22 Accessoires Trends: De ‘tote’ boodschappentas

Waar tijdens de zomers van 2020 en 2021 de rieten tas overal te zien was, wordt 2022 gemarkeerd door de terugkeer van de <em>tote</em> boodschappentas. De tote is een hybride tussen <em>fashion</em> statement en praktisch nut. Oorspronkelijk een grote tas van stof en afgewerkt met twee handvaten, is hij nu verkrijgbaar in een groot aantal vormen, kleuren en stoffen die bij verschillende stijlen en outfits passen.

De draagtas werd aanvankelijk gezien als een leeg canvas, ideaal om mededelingen op te drukken en merken hebben dat perfect begrepen. Ze gebruiken hem nu om hun logo zichtbaar te maken of slogans uit te dragen. In 2007 was Anya Hindmarch een voorloper toen ze haar <em> ‘I’m not a plastic bag’ </em> tote lanceerde, wat heeft bijgedragen aan een daling van de verkoop van plastic tassen van 10,6 miljard naar 6,1 miljard in het Verenigd Koninkrijk in iets minder dan drie jaar tijd. Veel grote namen uit de industrie volgden haar voorbeeld, waaronder Louis Vuitton met de <em>Neverfull</em>-tas. Meer recent, in 2018, lanceerde Maria Grazia Chiuri de Dior <em>book tote</em>, die nog steeds elk seizoen opnieuw wordt geïnterpreteerd. Voor het seizoen Resort 2022 is hij verkrijgbaar in metallics, wit leer met reliëf en zwart en wit bedrukt canvas.

In het volgende lente-zomerseizoen SS22 wordt afgestapt van de romantische strooien draagtassen en worden tassen geïntroduceerd die stevig, praktisch en uniseks zijn, maar toch trendy. Ze mixen functie en stijl, wat resulteert in ontwerpen waarin je net zo goed je zondagse stokbrood kunt vervoeren als je designer portemonnee.

Voor de Resort 2022 collectie, introduceerde Salvatore Ferragamo verschillende markt totes in origineel canvas voor mannen en vrouwen en voorzien van lederen details. Egonlab presenteerde de <em> ‘Sac de course’ </em> tote - wat letterlijk ‘Markttas’ betekent - met tekeningen van groente en fruit op de voorkant. De <em>total</em> look wordt afgemaakt met een bijpassende pet. Zelfs Thom Browne combineerde zijn onberispelijk gesneden maatpakken met grote markttassen die niet onder deden voor echte supermarkttassen.

Bij Nehera waren de canvas tassen oversized, maar altijd trouw aan een sobere esthetiek. Sommige werden om de hals gedragen en waren zo groot dat ze het hele lichaam bedekten. Nina Ricci, aan de andere kant, toonde tassen variërend in formaat van extra-small tot extra-large, allemaal in felle tinten oranje, blauw en geel of vervaagde variaties daarop.

Fendi’s lederen versie en Philosophy di Lorenzo Serafini’s transparante tote tas zullen zeker de aandacht trekken, maar meer ingetogen versies hebben ook hun voordelen. Het Amerikaanse merk Apolis Global maakt koffers van canvas en leer waar je een eigen tekst op kunt laten zetten. Of je nu kiest voor een tas met het logo van je favoriete merk of voor een tas die gepersonaliseerd wordt met een eigen tekst of slogan, de tote dient om een boodschap over te brengen. Dat is waar het bij deze tas om draait.

Dit artikel is vertaald uit het Engels

Foto’s (vlnr): Dior Resort 2022, Nehera Resort 2022, Nina Ricci Resort 2022, Catwalk Pictures