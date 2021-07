SS22 Damesmode trends: 7 jurken stijlen om in de gaten te houden

Jurken blijven een 'must have' voor het zomerseizoen. Ideaal door te dragen, makkelijk te combineren en flatteus voor ieder lijf. FashionUnited dook wat dieper in de jurkentrends voor aankomend zomerseizoen en selecteerde zeven stijlen om in te kopen voor SS22.

De opengewerkte jurk

Givenchy Resort 2022. Foto: Catwalk Pictures

Het afgelopen jaar hebben we al opengewerkte tops en andere peekaboo details voorbij zien komen op de catwalk, en voor het lente-zomer seizoen van 2022 zal dit ook bij jurken te zien zijn. Van subtiele suggesties met traanvormige gaatjes tot forse uitsnijdingen die meer onthullen, opengewerkte details zullen in het komende zomerseizoen heel wat huid laten zien. De Resort 2022-collectie van Alaïa presenteerde een opvallende jurk met haltertop en uitsnijdingen bij de buik, Paco Rabbane showde een symmetrisch bedrukte versie en Givenchy speelde met ritsen en een mix van stoffen voor een silhouet dat rockt.

De bodyconjurk

Balmain Resort 2022. Foto: Catwalk Pictures

De bodyconjurk, die herinneringen oproept aan de jaren '90, maakt een comeback voor SS22 en is dit keer iets meer gekleed en elegant. De stijl is nog steeds sexy, maar met een moderne en eigentijdse look. Denk aan gebreide stoffen voor een comfortabel en nauwsluitend effect of ruchedetails die zowel overdag als 's avonds gedragen kunnen worden. De bruine versie van Balmain was gestructureerd en versierd met een nonchalante draagtas, terwijl die van Lapointe extra lang was, gemaakt van katoen-jersey met een opvallend streepdessin. Bij Versace waren felle tinten en glanzende stoffen de blikvangers.

De jurk met franjes

Chanel Resort 2022. Foto: Catwalk Pictures

In de herfst- en wintercollecties van 2020 werd al gespeeld met franjes in jasjes, broeken en accessoires en voor volgende zomer zullen deze ook op jurken te zien zijn. Ze komen in een verscheidenheid van stoffen, van dik leer tot lichtere materialen zoals veren of garens. Chanel presenteerde een aantal op de jaren 1920 geïnspireerde zwarte jurken afgewerkt met veren franjes, Chloé koos voor prints en gebreide details en Dior showde een goudmetallic midi-jurk met een lange zoom met franjes.

De godinnenjurk

Elie Saab Resort 2022. Foto: Catwalk Pictures

Maria Grazia Chiuri's Dior-collecties zijn waarschijnlijk het eerste waar je aan denkt bij een godinnenachtig silhouet, maar veel andere merken hebben dit voorbeeld gevolgd. Van gedrapeerde versies en soepel vallende stijlen voor een luchtige look, de Grieks geïnspireerde jurken zullen niet ontbreken in SS22. Door hun vloeiende snit zijn ze ongecompliceerd en gemakkelijk draagbaar, terwijl je er toch verzorgd uitziet. Kort voor overdag of lang voor 's avonds, de mogelijkheden zijn eindeloos. Bij Alberta Ferretti zagen we een lichtroze versie met een ingesnoerde taille en Elie Saab speelde met voiles en een extra lang model.

De mini jurk

Etro Resort 2022. Foto: Catwalk Pictures

De mini-jurk mag dan een terugkerend element van de damesmode zijn, voor het seizoen SS22 is hij extra aanwezig. De korte rok is in een groot aantal collecties geïntroduceerd, zowel in onverwachte prints als in neutrale kleuren die met opvallende details kunnen worden opgefleurd. Blumarine heeft een neonroze jurk met vlinderprint, Chanel een pure versie met logo-opdruk en Etro heeft een versie met stroken in een van de signatuur prints van het merk.

De slip dress

Brandon Maxwell Resort 2022. Foto: Catwalk Pictures

Na de bustiers en korsetten van afgelopen zomer, is de slip dress weer helemaal terug van weggeweest. Het is een eenvoudige, op lingerie geïnspireerde stijl zonder poespas en volgend jaar zullen er nog elegantere en verfijndere versies komen. Combineer het met grove accessoires voor overdag. Bij Ermanno Scervino was de slip dress geborduurd met kleurrijke details en bij Brandon Maxwell met een luipaardprint en een maxilengte.

De feestjurk

Carolina Herrera Resort 2022. Foto: Via Carolina Herrera.

Nu de wereld weer in beweging komt, komen de trends dat ook. We hebben feestjurken en over-de-top stijlen gezien op de catwalk voor de volgende zomer, die een statement maken met levendige kleuren, overdreven ruches en glanzende stoffen. Het idee is om van comfortabele en gemakkelijke silhouetten de aandacht te trekken en vreugde te vieren door middel van kleding. N°21 toonde een neongroene minijurk met lovertjes, terwijl Carolina Herrera koos voor een all-over bloemenprint. Anderzijds presenteerde Oscar de la Renta groene en paarse effen stijlen met oversized strikken als accent.

Dit artikel is vertaald uit het Engels.