SS22: De vijf grootste denimtrends

Denim jeans zijn al decennialang het uitgangspunt voor de collecties van veel ontwerpers. Het lente-zomerseizoen 2022 is niet anders - het zal een scala aan denimstijlen bieden, variërend van ingetogen tot over de top. FashionUnited heeft de vijf belangrijkste trends om in de gaten te houden op een rijtje gezet.

Jaren ‘90 denim

Strakke pasvormen, extra lange zomen en stijve stoffen komen terug in onze garderobes. Minimalistische ontwerpen keren terug, met een knipoog naar het klassieke denim uit de jaren 90. Het resultaat is gepolijst en elegant voor een look die scherp en verzorgd is, zoals te zien is bij Louis Vuitton. De broek heeft een hoge taille en een iets losse pasvorm, waarmee het een vast item wordt in de collecties van volgend seizoen.

Louis Vuitton SS22

Patchwork

Of het nu gaat om wijde pijpen, korte pijpen of bootcut-stijl, patchwork jeans zijn overal te zien in de lente/zomer van 2022. Coach presenteerde een baggy versie met een denim vest terwijl Fendace - de samenwerking tussen Fendi en Versace - patchwork outfits showde met all-over logo's.

Coach 1941 SS22

Versierd en geborduurd

Ontwerpers gebruiken denim vaak als een praktische eerste laag om hun creatieve proces op te baseren, en dit seizoen is dat niet anders. Van delicate borduursels tot glinsterende versieringen, denim komt met onverwachte pracht en praal. Dolce & Gabbana toonde distressed jeans en een bijpassend jasje afgewerkt met veelkleurige steentjes.

Dolce & Gabbana SS22

Baggy en oversized

Comfort komt ook als een go-to optie voor lente-zomer 2022 - de baggy jeans zijn op alle catwalks gespot, van Rejina Pyo en Molly Goddard tot Peter Do en Balenciaga. Balenciaga presenteerde een ruimvallende, distressed grijze versie met onafgewerkte zomen.

Balenciaga SS22

Y2K tijdperk

Nu de mode van de jaren 2000 de collecties van volgend seizoen overneemt, is het geen verrassing dat ook denim een update krijgt. Jeans hebben een lage taille, een bootcut en zijn verkrijgbaar in zachte kleuren die variëren van lichtgroen tot babyroze. Sommige worden zelfs gecombineerd met een oversized riem, zoals de vlinderversie van Blumarine.

Blumarine

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.