SS22: Vijf genderneutrale trends om in de gaten te houden

Hoewel veel merken hun dames- en herencollecties nog steeds apart presenteren, overlappen veel trends elkaar en passen ze bij beide garderobes. Voor de seizoenen Resort en Lente-Zomer 2022 bieden ontwerpers een groot scala aan trends die niet in een segment passen, wat wijst op een groeiende tendens om labels los te laten. FashionUnited analyseert vijf genderneutrale trends die het komende seizoen de toon zullen zetten.

De tanktop

De tanktop is al decennialang een onmisbaar kledingstuk voor zowel mannen als vrouwen, maar de komende zomer zal hij in het bijzonder alomtegenwoordig zijn. Van geribde breisels tot oversized stukken, de stijlen zijn eindeloos en kunnen gemakkelijk worden gestyled in een casual of nette look. Wat echter opvalt, is dat de meeste ontwerpen zowel voor mannen als vrouwen geschikt zijn. Courrèges liet een visnet top zien die zowel apart als in laagjes gedragen kan worden, bij Dhruva Kapoor ging het om metallic texturen en kleurrijke details en bij Dolce & Gabbana was de tijdloze witte tank de grote trend. Vetements toonde een bloemenvariant en Atlein een zijdeachtige oranje variant. Christian Wijnants presenteerde voor zijn Resort 2022-collectie een gebreide zwarte, witte en groene versie. Hun gemeenschappelijke punt? Ze passen allemaal naadloos in de kasten van zowel dames als heren.

Dolce & Gabbana Spring-Summer 2022

De oversized blazer

Blazers zijn een trefzekere manier om een outfit vanuit het niets te creëren, en ze zullen bijzonder oversized zijn voor Lente-Zomer 2022. De mannen- en vrouwenmodellen zien er ongeveer hetzelfde uit, met als enige verschil de maat waarin ze komen. Alberta Ferretti koos voor een op safari geïnspireerde bruine versie, terwijl het Franse label AMI Paris een hele collectie presenteerde die gebaseerd was op blazers met dubbele of enkele rijen knopen die in grote proporties waren gesneden. Bij Balenciaga worden volumes altijd overdreven, dus is het geen verrassing dat er jasjes in extravagante vormen zijn. Comme Des Garçons Homme Plus toonde een witte versie afgewerkt met franjes, COOL ™* koos voor een felrood exemplaar en The Row toonde een extra lang model.

Balenciaga Spring-Summer 2022

De midirok

De midirok zal komende zomer volop in de belangstelling staan - zowel bij vrouwen als bij mannen. Hoewel hij in het verleden al schuchter verscheen in mannencollecties, wordt Lente-Zomer 2022 het seizoen van de democratisering. Thom Browne liet een geplooide krijtstreep versie zien, met een bijpassende blazer, en bij Sean Suen werd een beige versie met een print aan de achterkant getoond. Bij Balmain was een volledig zwart model afgewerkt met trekkoorden. In de damescollecties presenteerde Adeam een gestreepte stijl en Blumarine een op een legergroene cargostijl geïnspireerde versie.

Balmain Resort 2022

De strikblouse

De strikblouse, een basiselement van de preppy garderobe, is een constante in de resort en lente-zomercollectie 2022, zowel in de dames- als in de herenlijnen. Saint Laurent heeft het pad geëffend: het showde poeslieve strikblouses in verschillende stijlen en tinten. Of het nu gaat om een wit tijdloos overhemd met een gouden metallic strik of een zwart gestreept exemplaar, bij Anthony Vaccarello draait de hele zomercollectie rond dit iconische item. Bij Dunhill werd een button-down afgewerkt met een oversized cardigan afgewerkt met een strikbroche. Carolina Herrera opteerde voor een licht gestreept vest, Coach presenteerde een geruit vest en Paco Rabanne toonde een geprinte total-look afgewerkt met een lavalierkraag.

Saint Laurent Spring-Summer 2022

Het gebreide vest

Het gebreide vest, oorspronkelijk een basisstuk uit de mannenmode, is de afgelopen jaren in de damescollecties geïntroduceerd en is nu een go-to in beide collecties. Voor de komende zomer presenteerde Tory Burch een marineblauwe mouwloze trui met print en Burberry een bruine coltrui met bijpassend vest. In de herencollecties werd bij Robyn Lynch een grijs vest met kabelbreiwerk gespot, bij Namacheko een blauw vest met V-hals en Dior Homme toonde een klassieke beige iteratie met een grafische print.

