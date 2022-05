SS23 Bruidsmode trends: statement mouwen, hoge splits en meer

Na twee jaar van bescheiden bruiloften of helemaal geen bruiloften, willen aanstaande bruiden graag naar het altaar lopen in een prachtige jurk, in het bijzijn van familie en vrienden. Onlangs werden in New York en Londen bruidsshows gehouden en bij beide waren enkele vergelijkbare trends te zien. Misschien beïnvloed door Shondaland's hitserie Bridgerton en haar ‘Regency’-stijl, waren de trends onder andere statement mouwen, korsetten en treinen.

Statement mouwen

Statement mouwen waren een van de grootste trends van het seizoen. Bij Morilee voegden transparante mouwen een etherische touch toe aan een strapless jurk met een met kant bedekt lijfje. Bij Rebecca Schoneveld waren er optionele lantaarnmouwen op een strapless jurk met een dijhoge zijsplit. Mini ballonmouwen maakten een statement op een ingetogen duchesssatijnen japon van Reem Acra.

Image: Courtesy Rebecca Schoneveld SS23

Image: Courtesy Reem Acra SS23

Hoge beensplitten

Japonnen met hoge been splitten waren een andere moeilijk te missen trend dit seizoen. Rebecca Schoneveld toonde een baljurk van Chantilly kant met split aan de voorkant, half doorschijnende bustier, zakken en een sleep. Anne Barge's korsetjurk was uitgevoerd in zijde faille met een peek-a-boo split en een afneembare strikceintuur. Savannah Miller toonde een moderne hoogglans satijnen kolomjurk met diamanten bandjes en diepe zijsplit.

Image: Courtesy Anne Barge

Image: Courtesy Rebecca Schoneveld SS23

Corsetterie

Japonnen met zichtbare corsetterie hebben dit jaar een grote comeback gemaakt. Dana Harel's Mikado zijden japon had een diep corset met u-hals en bandjes, boven meerdere lagen. Lela Rose toonde een jurk met korset in een kersenbloesem jacquard en bij Morilee Madeline Gardner werd een mouwloze organza jurk getoond met een glitter net lijfje over een a-lijn satijnen rok.

Image: Courtesy Dana Harel SS23