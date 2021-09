SS23: De 5 belangrijke kleuren van het seizoen

Trendprognosebureau WGSN en innovatief kleurensysteem Coloro hebben de vijf kleuren van Voorjaar-Zomer 2023 onthuld, waaronder de kleur van het jaar. Hoewel het misschien nog ver weg lijkt, verwachten we dat deze kleuren in de collecties van 2022 zullen verschijnen voordat ze in 2023 onmisbaar worden voor de modebranche.

De belangrijkste conclusie uit deze prognose? Positiviteit en optimisme komen terug. Het seizoen wendt zich tot verzadigde kleuren die in zowel de digitale en fysieke werelden goed tot hun recht komen, en viert hoop, stabiliteit en een vorm van balans – ondanks de moeilijkheden die nog op ons pad liggen. De vrolijke kleuren focussen op een vorm van welzijn en herstel en benadrukken de behoefte aan natuurlijke genezing, duurzaamheid en een circulaire economie. Ontwikkeling in een wereld die een positieve impact heeft op onze mentale en fysieke gezondheid lijkt hierbij de boodschap te zijn.

De vijf gekozen kleur geven ook een nieuwe verhouding tot de natuur weer, en zijn ook een ode aan de wereld die langzaam ontwaakt na een moeilijke tijd. Blijf lezen voor meer over de vijf kleuren van SS23.

Digital lavender

De gekozen kleur van het jaar 2023, Digital Lavender, is de opvolger van Orchid Flower van 2022. Paars blijft daarmee enorm invloedrijk en vertegenwoordigt positiviteit, welzijn en heling. De stabiliteit waarmee het geassocieerd wordt is dankzij zijn korte golflengte – rapporten tonen aan dat het rust en sereniteit oproept. Deels met een knikje naar de digitale wereld waarin we ons nu ontwikkelen, zal deze gendervrije kleur in zowel de voorjaar/zomercollecties als de herfst-wintercollecties van 2023 verschijnen, dus verwacht veel variaties op lavendel.

Sundial

De natuurlijke evolutie van de WGSN kleur van 2022, Mango Sorbet, is Zonnewijzer; deze heeft een diepere toon die herinnert aan aardetinten. De bruine invloeden voelen meer geaard, en zijn geïnspireerd op organische bronnen die authentiek overkomen. We hebben gezien hoe de ‘cottagecore’ en ‘goblincore’ trends het afgelopen jaar in opkomst waren en Sundial is een goed voorbeeld van de toenemende belangstelling voor het platteland en de natuur. De Resort- en SS22 collecties zijn al begonnen met het tonen van doe-het-zelf en op ambacht geïnspireerde silhouetten die deze warme kleur illustreren.

Luscious Red

Luscious Red, oftewel Weelderig Rood, is de felste kleur die gepresenteerd wordt. Het is energiek en verzadigd, maar ook een beetje doorschijnend en fungeert als een ware oppepper die verlangen, passie en kracht vertegenwoordigt. Rood is een basiskleur voor alle seizoenen, maar deze specifieke variant is zowel elegant als speels – het belichaamt een positieve uitstraling en goede tijden en bevat een broodnodige stoutmoedigheid.

Tranquil Blue

Tranquil Blue getuigt van een rustigere en meer harmonieuze toekomst en volgt daarmee naadloos Atlantic Blue op, de kleur van 2022, die dieper en verzadigder was. Bij betere tijden past een lichtere versie – deze toont de behoefte aan een gezondere levensstijl met een betere balans tussen digitale en fysieke verplichtingen. De gedachte erachter is om een nieuwe vorm van rust te bereiken, ondanks de vele veranderingen en gebeurtenissen die tegelijkertijd plaatsvinden. Tranquil Blue viert de terugkeer naar helderheid, licht en harmonie zowel in onze levens als in onze garderobes.

Verdigris

Verdigris haalt herinneringen op aan sportkleding en outdoorartikelen uit de jaren 80 en is een stimulerende tint die groene en blauwe tonen combineert en als minder verzadigd alternatief voor groenblauw verschijnt. De nostalgische aard van deze kleur is verfrissend en benadrukt een terugkeer naar de natuur met groen als uitgangspunt. Verdigris is geschikt voor zowel fysieke ruimtes als digitale media en lijkt een moderne kleur te zijn die de tand des tijds goed zal weerstaan.