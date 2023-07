SS24-trends: Ultra hoogwaardige basics en de zoektocht naar innovatie

Computerondersteunde creaties en digitaal textielontwerp maken de weg vrij voor duurzamere producten en zullen volgens Malaika Ewande, de oprichter en creatief directeur van trendbureau Vesuvius, de trends voor het lente/zomer seizoen 2024 bepalen.

Ewande was aanwezig bij Pure London, dat plaatsvond van zondag 16 tot en met dinsdag 18 juli, en dat merken, winkeliers, inkopers en andere professionals uit de branche inzicht gaf in de trends die we de komende zomer veel zullen zien.

Volgens Ewande zullen twee grote trends het SS24-seizoen domineren: 'Quest for innovation', dat te maken heeft met de opkomst van AI en digitale materialen, en 'Ultra Elevated Basics', dat voortkomt uit het verlangen naar hoogwaardige kwaliteiten van kledingstukken en mode met een lange levensduur. Deze twee overkoepelende trends kunnen verder worden onderverdeeld in vier hoofdtrends, die Ewande voor FashionUnited omschreef.

Technische kunstzinnigheid

Deze trend is geïnspireerd op het gebruik van 3D en innovatieve stoffen, waarbij inspiratie wordt gehaald uit texturen uit de natuur. Hier worden neonkleuren, zoals geel en roze, gecombineerd met levendige metallics in goud en lila, met groene tinten die de natuur representeren. “Formele silhouetten verkennen virtuele beweging, vormen worden bewerkt, vernietigd en herbouwd, terwijl ‘casual’ een gedurfde en creatieve route neemt voor een ‘elfachtig gevoel’”, aldus Ewande.

Gedreven door meer milieubewuste en technisch intelligente millennials en Gen-Z’ers, “is het digitale rijk verweven in de zoektocht naar innovatie en is duurzaamheid in digitale mode immens”, zei Ewande. Daar voegt ze aan toe dat digitale kledingstukken een 97 procent kleinere voetafdruk hebben dan fysieke items.

Pure London CatwalkCredits: Pure London Catwalk

Pure London Catwalk Credits: Hyve Group

Romantische dwaler

Deze volgende trend is de tegenpool van de vorige; het is de "belichaming van de zomer" - zacht, romantisch, vrouwelijk, dromerig. De kleuren van deze trend laten het traditionele roze links liggen en kiezen in plaats daarvan voor helder koraal, mosgroen, rijke bordeauxroodtinten, ton-sur-ton grijstinten en knallen van blauwtinten.

Kasjmier, borduurwerk, ruches, veren, zachte bloemen en lichte stoffen vormen het decor voor deze trend, die Ewande omschrijft als waardig en eigentijds maar toch delicaat. Formele kleding viert hier romantische overvloed door hoogwaardig vakmanschap, terwijl casual kleding gericht is op verzachte klassiekers en strakke lijnen.

Pure London Catwalk Credits: Hyve Group

Pure London Catwalk Credits: Hyve Group

Verzachtende luxe

Deze trend viert bescheiden smaken, minimalisme en kwaliteit; het is glad en geometrisch en biedt een "jonge en frisse benadering van luxe". De trend haalt inspiratie uit brutalisme en architectuur. Het kleurenpalet combineert koper- en goudtexturen met eenvoudige tinten van steengrijs, groen en bruin.

Voor de formele kant denkt u aan ton-sur-ton en klassiek, hoge kwaliteit maatwerk en getailleerde pasvormen. Voor casual denkt u aan speelsheid, "een overname van relaxte maar smaakvolle luxe". De belangrijkste kenmerken zijn kragen, kasjmier, elegante jurken met interessante details en denim met felle kleuren.

Pure London Catwalk Credits: Hyve Group

Pure London Catwalk Credits: Hyve Group

‘Freaks and Geeks’

Deze trend viert zowel culturele als persoonlijke en sociale identiteit. Ewande beschrijft dit als "een van de belangrijkste trends in de industrie op dit moment, die niet snel zal verdwijnen". De trend is speels en bevat uitgesneden details en veel textuur.

Vakmanschap staat hier centraal met haakwerk, gaas en nog veel meer. Kleuren zijn helder, vrolijk en sterk - primair rood, kobalt en geel worden gecontrasteerd met roze en mintgroen. Bovenal zijn er geen echte regels voor deze trend, "het is creatief maar zorgeloos; silhouetten zijn eigenlijk net als verkleedpartijtjes", aldus Ewande.

Pure London Catwalk Credits: Hyve Group