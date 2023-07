SS24 voorspelling: De belangrijkste items voor de ‘quiet luxury’ trend

Zoals FashionUnited al eerder meldde, slaat de trend van 'quiet luxury', ook wel 'stealth wealth' genoemd, aan bij consumenten. Het is een tegengif voor logomania mode van de afgelopen seizoenen. In de media werd veel aandacht besteed aan de kledingkeuze van Gwyneth Paltrow tijdens haar verschijningen in de rechtszaal in maart 2023. Haar jassen, breisels, losse kledingstukken en accessoires waren sober en ingetogen, maar gemaakt van hoogwaardige stoffen. Sociale media beschouwden haar als de belichaming van 'quiet luxury' styling. Het is een trend met een lange levensduur. Als we vooruitkijken naar het voorjaar/zomer seizoen 2024, heeft elk merkassortiment dat in deze trend investeert de volgende belangrijke items nodig. We kunnen ons laten inspireren door eerdere zomercollecties.

De 'quiet luxury' blazer

Bottega Veneta SS23/Launchmetrics Spotlight

De blazer moet brede schouders hebben en double-breasted zijn. De stof kan een wol- of zijdemix zijn. Voorbeelden uit de SS23-collecties zijn een blazer met opstaande kraag van Bottega Veneta (look 52) en een jasje met smoking revers van Stella McCartney (look 1 - zie hierboven).

De 'quiet luxury' overjas

Saint Laurent SS23/ Launchmetrics Spotlight

Net als de blazer moet de overjas brede schouders hebben en double-breasted zijn. Voorbeelden van het SS23 seizoen zijn onder andere look 27 van Saint Laurent. De crèmekleurige jas met dubbele rijgsluiting had epauletten en een dubbele ingekeepte revers.

De 'quiet luxury' trenchcoat

De trenchcoat moet een klassieke stijl hebben, zoals de vintage regenjassen van Burberry. De SS23-versie van Bottega Veneta was een crèmekleurige trenchcoat met twee rijen knopen en een zelf te knopen riem. (Look 7 - te zien in de hoofdafbeelding) Akris toonde een interessante variatie op de stijl. Look 23 (te zien in de hoofdafbeelding hierboven) was een mouwloze trenchcoatjurk uitgevoerd in crèmekleurig leer.

De 'quiet luxury' cape

Chloé SS23/Launchmetrics Spotlight

Niet de meest praktische stijl in de bovenkledingcategorie, maar door een cape aan te trekken geeft de drager zijn 'stealth wealth' aan. Voor SS23 toonde Chloé (look 25) een lichtgewicht, gebroken witte versie met een zwarte bies.

Jil Sander FW23/Launchmetrics Spotlight

Bij Jil Sander was look 39 een zwarte cape met zilveren rits.

De 'quiet luxury' jurk

Prada SS23/Launchmetrics Spotlight

Er zijn komend seizoen twee sterke silhouetten in deze categorie. De eerste is de eenvoudige kokerjurk. Een voorbeeld van SS23 was een satijnen mouwloos nummer van Prada (look 48) met een bijpassende sleep.

Dries Van Noten SS23/Launchmetrics Spotlight

Chloé SS23/Launchmetrics Spotlight

Look 9 van Dries Van Noten was een zwarte halflange mantel met textuur en asymmetrische schouders, versierd met extra lange franjes.

De andere stijl van jurken is de 'fit and flare', zoals Chloé liet zien voor SS23.

De 'quiet luxury' breisels

Prada SS23/Launchmetrics Spotlight

Lichtgewicht gebreide truien zullen een belangrijke rol spelen in elk assortiment voor SS24. Op de catwalk van SS23 toonde Prada (look 9) een grijze crew-neck met raglanmouwen, gecombineerd met een halflange rok met split aan de voorkant.

Eudon Choi SS23/Launchmetrics Spotlight

Bij Eudon Choi (look 28 - te zien in de hoofdafbeelding hierboven) werd een zwarte geribbelde zijden polo gestyled met een ontspannen crèmekleurige zijden broek.

De 'quiet luxury' losse kledingstukken

Akris SS23/Launchmetrics Spotlight

In tegenstelling tot boxy bovenkleding en blazers, kunnen blouses en tops afgeronde schouders hebben. Zowel Akris (look 19) als Stella McCartney (look 32) gaven twee voorbeelden in katoen voor SS23.

Stella McCartney SS23/Launchmetrics Spotlight

Rokken kunnen onder de knie of halflang zijn.

Eudon Choi SS23/Launchmetrics Spotlight

Bij Fendi was look 21 een rechte crèmekleurige satijnen dubbellaagse knielengte rok gecombineerd met een beige ribtrui (te zien in de hoofdafbeelding). Broeken moeten ontspannen zijn. Op de SS23 runway combineerde Eudon Choi een loszittende grijze broek met een bijpassende blazer.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.