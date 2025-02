SS25 bijbestellen: Deze tweedehands trends blijven bestsellers

FashionUnited heeft trendpagina's en streetstyle-fotodatabases geanalyseerd om u een overzicht te geven van de belangrijkste secondhand items voor lente/zomer 2025. Een must-see voor retailers en online retailers die op zoek zijn naar inspiratie voor nabestellingen of hun etalages willen updaten.

"Birnification"

Tashangers. Afbeelding: ©Launchmetrics/spotlight.

Achter de ietwat raadselachtige term "Birnification" schuilt een trend die in 2024 opkwam en die erin bestaat je tas te versieren met allerlei geluksbrengers, sleutelhangers en andere fantasierijke "charms". Kleine, betaalbare items, perfect voor de grabbeltonnen van de tweedehandsmarkt.

Wallabees van Clarks

Stills uit de Clarks documentaire "From Somerset to the World". Afbeelding: Clarks Originals x Daniëlle Cathari.

Het Britse schoenenmerk Clarks staat weer in de schijnwerpers. Eerst op het witte doek met de release van de documentaire "From Somerset to the World" begin dit jaar, die hun 200-jarig bestaan viert, en vervolgens in de modemedia, die verslag deden van de vele samenwerkingen van Clarks met ontwerpers en merken zoals Supreme rond het iconische Wallabee-model.

Denim combinaties

Denim combinaties. Afbeelding: Courrèges campagne SS25 / Clean Denim / ©Launchmetrics/spotlight.

De combinatie van een spijkerjasje en een spijkerbroek blijft onverminderd populair. Ook deze zomer behoudt de volledige denimlook zijn aantrekkingskracht dankzij de robuuste stoffen en tijdloze esthetiek, waardoor het een gewild item is op de tweedehandsmarkt.

Het vest

Het vest. Afbeelding: Falconeri / ©Launchmetrics/spotlight.

Met zijn pseudo-burgerlijke look verwarmt het fijn gebreide vest onze schouders sinds het label Miu Miu - volgens de Lyst Index het meest populaire merk van dit moment - het tot middelpunt van hun herfst/wintercollectie 2023 heeft gemaakt.

Salomon sneakers

Sandy Liang x Salomon Sneakers. Afbeelding: Salomon, foto door Steven Yatsko / GR10K x Salomon

Sinds de hiking-trendgolf is de Salomon sneaker te zien aan de voeten van vele stadsbewoners in de grote metropolen van de wereld. Hij zal ook in de zomer van 2025 een hit blijven.

Het poloshirt

Het poloshirt. Afbeelding: Casablanca / ©Launchmetrics/spotlight.

Met zijn kleine kraag en gebreide of geweven bovenkant geeft het poloshirt elegantie aan het moderne silhouet. Of het nu met korte of lange mouwen is, men waardeert zijn authentieke karakter in de archieven van Lacoste, Tommy Hilfiger en Ralph Lauren of van merken die gespecialiseerd zijn in breiwerk, zoals Rodier.

De oversized blazer

Oversized blazer. Afbeelding: ©Launchmetrics/spotlight / Streetstyle Sarah Hellen Treacher (via Zalando)

Brede schouders blijven ook in de zomer van 2025 een must-have en behoren tot de belangrijkste secondhand items. Men draagt ze door zich te hullen in een blazer of een lange trenchcoat, beide iconen van de tweedehandsmarkt.