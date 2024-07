SS25 Damesmode: de belangrijkste trends en items

Het lijkt misschien alsof modetrends elkaar met een alarmerende snelheid opvolgen. Vooral als je het door de lens van sociale media bekijkt. Het is echter belangrijk om onderscheid te maken tussen macro- en micro trends. Macrotrends worden beïnvloed door factoren in de samenleving en het milieu en kunnen jaren of zelfs decennia duren. Er is een druppeleffect dat van invloed is op elk modeseizoen. Omdat de vormen van dameskleding jaar na jaar grotendeels hetzelfde blijven, zit de duivel, zoals men zegt, in de details.

Over een paar maanden beginnen de ready-to-wear-catwalkshows, maar het inkoopseizoen voor SS25 is al van start gegaan. Ter voorbereiding kunnen we kijken naar vier belangrijke seizoensgebonden thema's en de belangrijkste stijlen in elk thema.

In een tijd van politieke en ecologische onrust, zowel in de VS als in Europa, zal de consument op zoek gaan naar mode die het comfort van traditie of de opwinding van escapisme biedt, naast andere kwaliteiten.

Kwaliteit in alledaagse kleding

Een nieuwe blik op de twinset

Nu werkende vrouwen terugkeren naar kantoor, is er een verlangen om er verzorgd uit te zien. Deze trend is geëvolueerd uit de macrotrend van modern minimalisme die in de jaren negentig begon met de opkomst van Prada. Het is de versie van 'stille luxe' of 'verborgen rijkdom' uit 2025, met op maat gemaakte separates en elegante breisels, vaak in neutrale tinten gecombineerd met felle kleuren.

De bijgewerkte twinset heeft een fijn gebreid vest met een bijpassend gebreid tanktopje ter vervanging van het gebruikelijkere topje. Het kan worden gestyled met verschillende modellen broeken of een middellange kokerrok.

De getailleerde blazer

Naast lossere jassen, zie je meer getailleerde dubbelknoops-blazers. Deze werd getoond in een getinte neutrale tint en heeft een sjaalkraag. Het kan worden gestyled met bijpassende shorts of een broek met een slanke pijp.

Het lange vest

Kijk uit naar vesten tot op de grond die passen bij een hooggesneden lange broek met wijde pijpen. Deze versie werd getoond in een neutrale tint.

De Bermuda-short

Bermuda-shorts blijven trendy omdat ze veelzijdig genoeg zijn om te stylen met een aantal andere kledingstukken, waaronder breisels, polo's en overhemden. Deze look werd uitgevoerd in een lichtblauw linnenmix, gecombineerd met een losvallend jasje en een wit linnen overhemd

De korte trenchcoat

Na een aantal seizoenen met lange trenchcoats, is het misschien tijd om een kortere versie te proberen, zoals deze knielange dubbelknoops-trenchcoat in lila suède met een riem.

Donkere decadentie

De leren jurk

'Zwart is terug' en hoewel SS25-stijlen waarschijnlijk iets meer bedekt zullen zijn dan in voorgaande seizoenen, zal het aan glamour niet ontbreken. Dit thema is terug te voeren op herenkleding, Saint Laurents 'Le Smoking' en een fascinatie voor het Berlijn van het interbellum.

Zwart leer of imitatieleer is een seizoenloos basisstuk geworden. Voor SS25, kijk uit naar strapless tops en jurken. Deze versie werd getoond op een middellange kolomjurk met een grote rozenprint.

Het smokingvest

Sinds Yves Saint Laurent in 1966 voor het eerst 'Le Smoking' introduceerde, ook wel bekend als smoking voor vrouwen, hebben we vaker wel dan niet versies van de look gezien in elk seizoen op de catwalk. Dolce & Gabbana toonde een zwart DB-vest met gesneden schouders en satijnen revers. Het kan worden gestyled met een smokingbroek, tapbroek of hotpants.

De bedrukte kolomjurk

De middellange kolomjurk wordt een belangrijke stijl voor het SS25-seizoen. Wes Gordon toonde een middellange kolomjurk in zwarte satijn met een paarse en groene bloemenprint en bijpassende accessoires

Het met pailletten bezette avondpak

Nog een door Le Smoking geïnspireerde look: zoals te zien bij Pucci, een zwart met pailletten bezet jasje met satijnen revers en prints in contrasterende kleuren werd gestyled met bijpassende broeken met zijstrepen.

De gehaakte jurk met franjes

Veren en franjes blijven populair bij consumenten. Voor deze look werd een zwarte gehaakte jurk versierd met lange gelaagde franjes en gecombineerd met gouden metallic sandaaltjes met bandjes.

Een mooi vintage stuk

De Edwardian blouse

Sinds de eeuwwisseling, nu bijna 25 jaar geleden, is het terugkijken op de mode van vervlogen tijden en het opnieuw interpreteren ervan een macrotrend. De eerste collectie van Chemena Kamali voor Chloé voor FW24 bewees maar weer dat historische romantiek het volgende seizoen in de lucht zal hangen.

Aan het begin van de twintigste eeuw betekende 'Edwardiaanse' mode het volgen van die van de koningin (de vrouw van Edward VII), met hoge halslijnen en kanten afwerking. Chemena Kamali toonde een versie en combineerde deze met een blauwe spijkerbroek en een kettingriem.

De antieke kanten jurk

Verwacht kanten items te zien die zijn geverfd om er antiek uit te zien. Een voorbeeld is deze 'gevlekte' jurk met rushes die bij Dior werd getoond.

De strapless jurk met volle rok

Door de jaren '50 geïnspireerde stijlen zijn trendy en deze look van Simone Rocha is een geweldig voorbeeld. Ze toonde een strapless witte enkellange jurk met appliqués

De door lingerie geïnspireerde bralette en rok

Lingerie-artikelen als vervanging voor de gebruikelijkere tops en bottoms zien we de laatste tijd steeds vaker op de catwalks. Ze kunnen er decadent of liefelijk uitzien, zoals deze witte katoenen bralette met pintuck-details en kanten afwerking die werd getoond met een bijpassende rok

De romantische printjurk

Combineer bedrukt katoen of linnen met kant voor een romantische zomerlook. Zoals te zien bij Zimmermann, werd een jurk met een diepe V-hals in panelen van vlinder- en bloemenprint, katoen en kant gestyled met een haltertop van kant en een blauwe spijkerbroek

Weekendwonderen

Het geribbelde tanktop

'Sport meets Street' is een macrotrend die al tientallen jaren bestaat. In deze iteratie zijn kledingstukken makkelijk en draagbaar, maar hebben toch power dankzij de felle kleuren of scherpe details.

Tanktops zijn al een paar seizoenen een hoofdbestanddeel van de catwalk en dat blijft nog wel even zo. In dit voorbeeld werd een rode katoenen gebreide haltertop gedragen met een neutrale tailleband over een wit T-shirt met korte mouwen.

De gebreide romper

Jumpsuits, onesies en rompers zijn veelzijdig genoeg om te dragen op de pickleball baan of om te brunchen of een middagje in een museum door te brengen.

Inspiratie: Gucci SS24

Gucci toonde een romper in marineblauwe pointelle-breisels met een sportieve marineblauwe en rode ribgebreide kraag en manchetten.

De shiftjurk

Deze door Jackie O goedgekeurde iconische stijl uit de jaren zestig is weer populair. Een mouwloze jurk met een witte, roze en oranje bloemenprint in de stijl van de jaren '60 werd getoond door Marimekko

De ballonrok

Nog een terugblik, dit keer naar de jaren '80, toen rokken zoals de ra-ra en de crinoline maximale details kregen. De ballonrok is de laatste tijd op veel catwalks te zien geweest. In dit voorbeeld werd een witte en roze minirok gestyled met een oversized polo in een veelkleurige print.

De oversized blouson jas

Terwijl andere tops in verhouding lijken te krimpen, worden blouson jacks oversized. Zoals te zien bij Undercover, werd een oversized jas met een veelkleurige print gestyled met bijpassende baggy shorts.