SS25 trend 'Army Days': Legerjassen, olijf kleur en utility details

Verschillende ontwerpers toonden variaties op militaire en utilitaire stijlen tijdens het SS25 runway seizoen. Terwijl sommige ontwerpers, zoals Elie Saab, traditioneel ogende versies van legerlooks presenteerden, combineerden anderen, zoals Versace, utilitaire details met andere contrasterende stijlen. Hier zijn tien looks van de recente SS25 shows.

Burberry: ontwerper, Daniel Lee

Burberry SS25 Credits: Burberry SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 45: een lila geribbelde gebreide top onder een zware katoenen jas met rafelige randen in legergroen, grote ronde zilveren knopen, een vintage Burberry-embleem en een bijpassende rok tot op de knie. Accessoires waren onder andere een smalle riem met het Burberry-ruitpatroon en zwarte slippers.

Elie Saab

Elie Saab SS25 Credits: Elie Saab SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 22: een donkergroene jurk met een split, opgestikte zakken en een brede geweven riem. Sandalen met bandjes in crème en zwart maakten de look compleet.

Gucci: ontwerper, Sabato De Sarno

Gucci SS25 Credits: Gucci SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 31: een oversized jas met ritssluiting in donkergroene jersey met bijpassende korte shorts. Accessoires waren onder andere een zonnebril met montuur, autohandschoenen, een kleine laktas en pumps met bandjes, allemaal in donkergroen.

Hermès: ontwerper, Nadège Vanhée

Hermès SS25 Credits: Hermès SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 2: een zandkleurige gebreide top met ronde hals en satijnen opgestikte zakken en bijpassende slip onder een transparante broek met zijritsen. Een bruine leren riem, een handtas en brede manchetten completeerden de look.

Hodakova

Hodakova SS25 Credits: Hodakova SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 21: een kaki oversized jas met lange opgestikte zakken en bijpassende shorts met een voorpaneel. Accessoires waren onder andere een riem in de taille en een riem aan de zoom van de shorts, een bril met clip-on zonnebril en zwarte teenslippers.

Mugler: ontwerper, Casey Cadwallader

Mugler SS25 Credits: Mugler SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 15: een olijfgroene jas met oversized schouders, getailleerde taille en opgestikte zakken over een bijpassende minirok. Een groene handtas en Mary-Janes maakten de look compleet.

Private Policy: ontwerpers, Siying Qu en Haoran Li

Private Policy SS25 Credits: Private Policy SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 5: een legergroene jas met een bruine leren kraag, bijpassende rafelige shorts en een tote bag met gouden slippers.

Versace

Versace SS25 Credits: Versace SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 26: een bruin overhemd met lange mouwen en witte glazen knopen, gestyled met een goudkleurige spiegelrok, rode transparante kousen en zwarte t-strap sandalen.

Ferrari: ontwerper, Rocco Iannone

Ferrari SS25 Credits: Ferrari SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 20: een zwaar katoenen bruin overhemd met een opgestikte zak met een bijpassende minirok en een bijpassende riem. Accessoires waren onder andere lichtbruine suède autohandschoenen, een zwarte laktas en enkelbandjes.

Alexander McQueen: ontwerper, Seán McGirr

Alexander McQueen SS25 Credits: McQueen SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 25: een korte double-breasted jas in olijfgroen gewassen katoen met een bruine fluwelen kraag werd getoond met een bijpassende minikilt met bustle.