SS25 Trends: Mod squad, minirokken, A-lijn jurken en geometrische prints

Men zoekt steeds vaker inspiratie in het verleden, vooral omdat sociale media nostalgische trends versterken. Begin tot midden jaren zestig was 'mod' een afkorting van "modernist" en was het een beweging die werd gekenmerkt door een focus op vooruitstrevende mode en muziek; hoogstwaarschijnlijk als reactie op het vaak sombere landschap van de Britse cultuur na de Tweede Wereldoorlog. De ontwerpen van onder andere Mary Quant, gemodelleerd door Twiggy en Jean Shrimpton, sloegen aan in zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten.

'Mod'-mode, met zijn scherpe snit, geometrische patronen en levendige kleurenpaletten, droeg een gevoel van optimisme en rebellie met zich mee dat fris en spannend aanvoelt in de wereld van vandaag, en heeft zeker zijn stempel gedrukt op het SS25-seizoen.

Look 21: Een witte mini-jurk van bloemen op netstof met een zoom van raffia en een ronde hals. Een raffia tas en raffia afgewerkte slippers maakten de look compleet.Look 4: Een A-lijn mini-jurk met een gedurfde meerkleurige print, een diepe V-hals, opgestikte zakken en een bijpassende ceintuur. Zwarte platform enkelband sandalen maakten de look af.Look 16: Een mini-jurk in roze en wit jacquard met een verlaagde taille en een brede bijpassende ceintuur. Accessoires waren onder andere een opvallende gouden ketting met een hartvormige hanger, een zwarte handtas en zwarte sandalen.Look 16: Een mouwloze mini-jurk van gouden en zilveren kristallen op zwart, met een bijpassende handtas in vinyl en slouchy laarzen van goudkleurig mesh.Look 12: Een A-lijn empire mini-jurk van lichtblauwe moirézijde met een diamanten rand en bandjes. Een choker met drie rijen kralen en een grote sluiting. Denim mules met een strik en een lichtblauwe leren handtas completeerden de look.Look 28: Een pak bestaande uit een jasje met ritssluiting en een minirok met een geometrische 'bit'-print in groen en olijfgroen, met een handtas in een bijpassende print en bruin leer, olijfgroene rijhandschoenen en olijfgroene laklederen pumps.Look 4: Een jasje met korte mouwen in een opvallende bloemenprint van wit en oranje op een zwarte achtergrond, gedragen over een gestreepte gebreide top in geel, zwart, rood en wit, en bijpassende hotpants. Accessoires waren onder andere een rode geweven leren tas, een zwarte suède bucket hat en bruine suède sneakers.Look 48: Een korte double-breasted mantel in zwart-witte kleurvlakken met een halsluiting en korte, wijde mouwen en zwart-wit gestreepte details op één schouder. Accessoires waren onder andere over-the-knee 'thong' laarzen met zijstrepen.Look 28: Een double-breasted mantel tot boven de knie in een opvallende geometrische print in wit, blauw, rood en bruin. De mantel was in de taille getailleerd met drie ceintuurs. Accessoires waren onder andere Miu Miu sneakers.Look 13: Een korte witte A-lijn single-breasted mantel met een zwarte laklederen rand en zwarte knopen. Zwarte leren handschoenen, een hoofddoek en pumps maakten de look compleet.