SS26 Accessoires: voorspellingen key items
De accessoire-industrie groeit, met een solide uitbreiding in meerdere segmenten. De impact van de importheffingen van Trump op de accessoiremarkt voor SS26 is echter op dit moment nog onbekend. Maar aangezien het grootste deel van de productie in China, Vietnam, India en Italië plaatsvindt, kan deze aanzienlijk zijn. Het hangt er dan vanaf of merken de kosten absorberen of doorberekenen aan de consument. Laten we, terwijl we wachten om daarachter te komen, de trends voor SS26 in de accessoiremarkt verkennen.
Zijden Sjaals
Vanwege hun veelzijdigheid zullen bedrukte sjaals van katoen of zijde een van de grootste statement pieces van SS26 zijn. Kleine sjaals kunnen natuurlijk om de nek worden geknoopt voor een chique Parijse look of zelfs om het handvat van een handtas worden gewikkeld. De nieuwste stijl voor grotere sjaals is om ze om de taille te wikkelen over een broek of rok.
East-West Tassen
Naarmate vrouwen minder spullen mee uit huis hoeven te nemen, wordt ook de handtas die ze dragen kleiner. Kleine leren tasjes met een ritssluiting aan de bovenkant zijn handig voor een telefoon, sleutelbos, compactpoeder en lippenstift.
Transparante Kniekousen
De ‘transparante’ trend strekt zich zelfs uit tot beenmode, met transparante kniekousen. Deze variëren van zwart tot kleurrijk en kunnen zowel een naad als decoratie hebben. Hun veelzijdigheid zorgt voor een contrast met herenschoenen of een aanvulling op balletschoenen.
Veelgelaagde Kettingen (Stylingtip)
Veelgelaagde kettingen voegen textuur toe aan T-shirts en andere effen gekleurde blouses en blazers. Combineer verschillende lengtes halfedelstenen met verguld goud, zilveren kralen en charms.
Brede Hoeden
Naarmate de temperaturen stijgen en de behoefte om onszelf tegen de zon te beschermen steeds belangrijker wordt, vragen consumenten om breedgerande hoeden die zowel functioneel als chic zijn. Materialen zijn onder andere stro en raffia in neutrale kleuren, zwart en rood.
Piloten Zonnebrillen
Piloten zonnebrillen zijn wederom de populairste keuze bij consumenten. Met grote glazen en volledige dekking bieden piloten zonnebrillen uitstekende oogbescherming. Piloten zonnebrillen zijn in de populaire cultuur gevestigd door stijliconen en beroemdheden - van Tom Cruise in Top Gun tot huidige sterren zoals Rihanna. Deze herhaalde associaties hebben ze ambitieus en eindeloos ‘cool’ gemaakt.
Afneembare Kragen
Afneembare kragen zijn dit jaar een belangrijk mode-item voor vrouwen. Van klassieke Peter Pan-kragen tot kant en fluweel, ze zijn de ultieme accessoire om te personaliseren en mee te experimenteren. Consumenten vinden het prettig om snel en voordelig hun look te kunnen aanpassen door een kraag te verwisselen.
Tasscharms
Net als afneembare kragen, maken tasscharms personalisatie mogelijk. Naast de alomtegenwoordige Lububu, kiezen consumenten voor een breed scala aan speelse charms om aan hun tassen te bevestigen, of het nu gaat om luxemerken, duplicaten of andere. Ze zijn ook zeer geschikt als cadeau.
Veelgelaagde Riemen (Stylingtip)
Net als bij gelaagde kettingen, hebben ontwerpers meerdere riemen op de catwalk getoond. Dit heeft zo'n weerklank gevonden bij consumenten dat elk SS26-assortiment er goed aan zou doen om een verscheidenheid aan riemen aan te bieden die samen gedragen kunnen worden. Dit kan bestaan uit metalen kettingriemen, smalle leren riemen, leren riemen met opvallende gespen en riemen met hangende charms en kwastjes.
