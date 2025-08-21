SS26 Accessoires: voorspellingen key items

De accessoire-industrie groeit, met een solide uitbreiding in meerdere segmenten. De impact van de importheffingen van Trump op de accessoiremarkt voor SS26 is echter op dit moment nog onbekend. Maar aangezien het grootste deel van de productie in China, Vietnam, India en Italië plaatsvindt, kan deze aanzienlijk zijn. Het hangt er dan vanaf of merken de kosten absorberen of doorberekenen aan de consument. Laten we, terwijl we wachten om daarachter te komen, de trends voor SS26 in de accessoiremarkt verkennen.

Zijden Sjaals

Credits: Carolina Herrera SS25/©Launchmetrics/spotlight

Vanwege hun veelzijdigheid zullen bedrukte sjaals van katoen of zijde een van de grootste statement pieces van SS26 zijn. Kleine sjaals kunnen natuurlijk om de nek worden geknoopt voor een chique Parijse look of zelfs om het handvat van een handtas worden gewikkeld. De nieuwste stijl voor grotere sjaals is om ze om de taille te wikkelen over een broek of rok.

Credits: London Street Style FW25/©Launchmetrics/spotlight

East-West Tassen

Credits: Loewe SS25/©Launchmetrics/spotlight

Naarmate vrouwen minder spullen mee uit huis hoeven te nemen, wordt ook de handtas die ze dragen kleiner. Kleine leren tasjes met een ritssluiting aan de bovenkant zijn handig voor een telefoon, sleutelbos, compactpoeder en lippenstift.

Credits: Stella McCartney SS25/©Launchmetrics/spotlight

Transparante Kniekousen

Credits: Antonio Marras SS25/©Launchmetrics/spotlight

De ‘transparante’ trend strekt zich zelfs uit tot beenmode, met transparante kniekousen. Deze variëren van zwart tot kleurrijk en kunnen zowel een naad als decoratie hebben. Hun veelzijdigheid zorgt voor een contrast met herenschoenen of een aanvulling op balletschoenen.

Credits: Kent & Curwen SS25/©Launchmetrics/spotlight

Veelgelaagde Kettingen (Stylingtip)

Credits: Saint Laurent SS25/©Launchmetrics/spotlight

Veelgelaagde kettingen voegen textuur toe aan T-shirts en andere effen gekleurde blouses en blazers. Combineer verschillende lengtes halfedelstenen met verguld goud, zilveren kralen en charms.

Credits: Louis Vuitton SS25/©Launchmetrics/spotlight

Brede Hoeden

Credits: Valentino SS25/©Launchmetrics/spotlight

Naarmate de temperaturen stijgen en de behoefte om onszelf tegen de zon te beschermen steeds belangrijker wordt, vragen consumenten om breedgerande hoeden die zowel functioneel als chic zijn. Materialen zijn onder andere stro en raffia in neutrale kleuren, zwart en rood.

Credits: Blumarine SS25/©Launchmetrics/spotlight

Piloten Zonnebrillen

Credits: Rachel Comey SS25/©Launchmetrics/spotlight

Piloten zonnebrillen zijn wederom de populairste keuze bij consumenten. Met grote glazen en volledige dekking bieden piloten zonnebrillen uitstekende oogbescherming. Piloten zonnebrillen zijn in de populaire cultuur gevestigd door stijliconen en beroemdheden - van Tom Cruise in Top Gun tot huidige sterren zoals Rihanna. Deze herhaalde associaties hebben ze ambitieus en eindeloos ‘cool’ gemaakt.

Credits: Iceberg SS25/©Launchmetrics/spotlight

Afneembare Kragen

Credits: Erdem Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Afneembare kragen zijn dit jaar een belangrijk mode-item voor vrouwen. Van klassieke Peter Pan-kragen tot kant en fluweel, ze zijn de ultieme accessoire om te personaliseren en mee te experimenteren. Consumenten vinden het prettig om snel en voordelig hun look te kunnen aanpassen door een kraag te verwisselen.

Credits: Kimhekim SS25/©Launchmetrics/spotlight

Tasscharms

Credits: Paris Street Style SS25/©Launchmetrics/spotlight

Net als afneembare kragen, maken tasscharms personalisatie mogelijk. Naast de alomtegenwoordige Lububu, kiezen consumenten voor een breed scala aan speelse charms om aan hun tassen te bevestigen, of het nu gaat om luxemerken, duplicaten of andere. Ze zijn ook zeer geschikt als cadeau.

Credits: Paris Street Style SS25/©Launchmetrics/spotlight

Veelgelaagde Riemen (Stylingtip)

Credits: Miu Miu SS25/

Net als bij gelaagde kettingen, hebben ontwerpers meerdere riemen op de catwalk getoond. Dit heeft zo'n weerklank gevonden bij consumenten dat elk SS26-assortiment er goed aan zou doen om een verscheidenheid aan riemen aan te bieden die samen gedragen kunnen worden. Dit kan bestaan uit metalen kettingriemen, smalle leren riemen, leren riemen met opvallende gespen en riemen met hangende charms en kwastjes.