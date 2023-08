Start-up Boxo lanceert abonnement voor herbruikbare verzendverpakkingen

De Nederlandse start-up Boxo is gestart met een abonnementsservice voor herbruikbare verzendverpakkingen, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht.

De Boxobags zijn speciaal ontworpen om pakketjes te versturen met zo min mogelijk loze ruimte. De verpakkingen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en het abonnement is beschikbaar vanaf 1,50 euro per verpakking per maand.

Elisa Jansen, eigenaar van Lena The Fashion Library, maakt gebruik van Boxobags: “Herbruikbare verzendverpakkingen sluiten perfect aan bij onze duurzame missie. We versturen nu sinds een jaar onze kleding in Boxobags en krijgen vaak positieve reacties van klanten.”

Op dit moment stuurt de consument de verpakking terug naar de retailer. Maar in 2024 hoopt Boxo lokale inleverpunten te hebben, waardoor de verpakking meteen terugkomt bij Boxo, zo vertelt Boxo’s persvoorlichter Lucas Hullegie aan FashionUnited. “Verder gebruiken retailers de verpakking regelmatig ook om pakketten te versturen van hun ene filiaal naar de ander, bijvoorbeeld als een product niet op voorraad is in de ene winkel", zegt Hullegie. Merken huren doorgaans zo'n vijftig tot tweehonderd verpakkingen per maand.

Okke de Jonge startte Boxo als studentondernemer vanuit ergernis over volle papiercontainers vol eenmalig gebruikte dozen. Inmiddels werkt Boxo met een team van specialisten aan oplossingen voor de groeiende berg afval door e-commerce bestellingen. Naast het voorkomen van afval ziet De Jonge concurrentievoordeel voor webshops dankzij de herbruikbare verzendverpakkingen.