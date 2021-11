Stefan Cooke lanceert collectie voor The Sims 4

Britse ontwerper Stefan Cooke lanceert met zijn gelijknamige label een collectie voor videospel The Sims 4 met de naam ‘The Sims 4 Modern Menswear Kit’. Dat kondigt Cooke aan in een persbericht.

Voor de virtuele kledingcollectie heeft Stefan Cooke samengewerkt met het team van The Sims om een breed scala aan moderne herenkleding voor spelers en ontwerpers over de hele wereld te maken. De kit bestaat uit 23 kledingstukken, allemaal simulaties van bestaande Stefan Cooke-collecties. The Sims spelers kunnen kiezen uit blazers, broeken, pakken en schoenen, maar ook een aantal van de favoriete stukken van de ontwerper, waaronder de ‘Stefan Cooke Wool Varsity Coat with Skirt’, meldt het merk in het persbericht.

Beeld: Stefan Cooke voor The Sims 4

Beeld: Stefan Cooke voor The Sims 4

Het in Londen gevestigde label wordt geleid door Stefan Cooke en zijn partner Jake Burt. Het merk streeft ernaar om een nieuwe draai te geven aan traditionele kledingstukken voor heren, en deze als het ware te hergebruiken.

Beeld: Stefan Cooke voor The Sims 4

Naar aanleiding van de samenwerking met The Sims kijken Burt en Cooke er niet alleen naar uit om hun ontwerpen gedigitaliseerd te zien. Ze hopen ook dat deze collectie mensen zal inspireren om aan zelfverkenning te doen, zowel binnen The Sims als in de echte wereld. Ze hopen naar eigen zeggen dat hun collectie “mensen zal inspireren om aan zelfverkenning te doen, zowel binnen The Sims als in de echte wereld”.

"Ik hoop dat mensen meer op ontdekkingstocht gaan met wat ze dragen, vooral als het mannen zijn. Ik denk dat het goed is als mensen zich meer op hun gemak voelen en niet bang zijn om te dragen wat ze willen dragen," aldus Jake Burt, zakenpartner van Stefan Cooke, in het persbericht.

De SimsTM 4 Moderne Menswear Kit van Stefan Cooke is vanaf 2 december 2021 verkrijgbaar voor de Pc en Mac, en de Playstation en Xbox.