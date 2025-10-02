Stella McCartney pakt ‘barbaarse’ verenindustrie aan

De Britse modeontwerpster Stella McCartney presenteert in haar nieuwste collectie plantaardige alternatieven voor echte veren. Hiermee pakt de dierenrechtenactiviste de ‘barbaarse’ vogelhouderij voor kleding aan. “Ik voer al meer dan 30 jaar het gesprek over het niet doden van koeien, geiten, slangen of welk levend dier dan ook voor de productie van schoenen of handtassen in mijn industrie”, vertelde McCartney aan AFP na haar show tijdens Paris Fashion Week op dinsdagavond. “Maar ik realiseerde me niet zo lang geleden dat veren een heel ander barbaars onderdeel van de industrie zijn”, voegde ze eraan toe.

Gedurende haar hele carrière dringt de 51-jarige dochter van Beatles-legende Paul McCartney consequent aan op veganistische, diervrije alternatieven voor de standaardmaterialen in de industrie, zoals leer en exotische huiden. Haar oplossing voor het vervangen van veren in de show van dinsdag was een nieuw product genaamd ‘fevvers’, geproduceerd door een Britse start-up. De show werd bijgewoond door onder andere Helen Mirren, Robin Wright en Ice Spice. Met hulp van het in Mumbai gevestigde borduur- en textielhuis Chanakya International zijn de imitatieveren uitgevoerd in zachte pasteltinten. Ze geven lichtheid aan twee jurken in roze en blauw, en aan lijfjes. “We hebben grassprieten gekweekt, natuurlijk geverfd en vervolgens met de hand op prachtige silhouetten gestikt. Je krijgt hetzelfde effect (als veren), en je doodt geen miljarden vogels”, aldus McCartney.

‘Goede vervangers’

Exotische veren zijn al sinds het ontstaan van de mode-industrie een vast onderdeel. In het negentiende-eeuwse Europa en Noord-Amerika werden ze beschouwd als een statussymbool voor de high society. De geleidelijke invoering van wetgeving voor de bescherming van wilde dieren voorkwam daarna dat wilde vogels als versiering op hoeden of baljurken eindigden. Hoewel zilverreigers, liervogels of parkieten nu beschermd zijn, gebruikt de moderne mode-industrie nog steeds veren in enorme hoeveelheden. Dit zijn vooral veren van gekweekte struisvogels, die worden gehouden in omstandigheden die door actiegroepen worden bekritiseerd. “Veren die voor mode worden gebruikt, worden afgenomen van vogels zoals struisvogels, kippen, kalkoenen of eenden. Velen brengen hun hele leven door opgesloten in bio-industrieën of op kale terreinen”, vertelde Yvonne Taylor van de actiegroep People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) aan AFP.

Stelle Mccartney SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Stella Mccartney SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Geslachte kippen en eenden uit de pluimvee-industrie leveren vaak de veren voor de alomtegenwoordige donsjassen die wereldwijd in het straatbeeld te zien zijn. Modeauteur Dana Thomas, schrijfster van het boek ‘Fashionopolis’ over de milieuprestaties van de industrie, vertelde aan AFP dat luxemerken met meer koopkracht zich bij McCartney moeten aansluiten om echte verandering te bewerkstelligen. “Zij (McCartney) heeft niet de invloed of de middelen om groot in te kopen en het paradigma met biomaterialen echt te veranderen”, aldus Thomas. Ze voegde eraan toe dat er ‘zoveel goede vervangers’ zijn voor de dierlijke of op aardolie gebaseerde producten die grote merken nog steeds verkiezen.

McCartney is ook een pionier in het gebruik van UPPEAL, een materiaal gemaakt van hergebruikte appels dat op krokodillenleer lijkt, en van Econyl, dat wordt geproduceerd uit nylonafval en visnetten. Dinsdagavond gebruikte ze ook voor het eerst PURE.TECH in haar denims. Dit materiaal, ontwikkeld door een bedrijf uit Barcelona, heeft luchtzuiverende eigenschappen en absorbeert onder andere koolstofdioxide.

Verenverbod

Volgens Thomas doet de wereldwijde mode-industrie, gedomineerd door bedrijven als Kering, LVMH of Zara, niet genoeg aan onderzoek en ontwikkeling. De industrie is ‘niet bereid het risico te nemen om stoffen te kopen die beter zijn voor de planeet, maar meer geld kosten’. “Hoewel het een industrie zou moeten zijn die trends zet en ons vertelt wat er in onze cultuur gebeurt, is het eigenlijk een heel ouderwetse business”, zei ze.

De campagne om veren uit te faseren wint aan kracht, hoewel ze een vast onderdeel blijven van veel celebrity-jurken voor de rode loper en bruidsoutfits. Net als bont zijn veren van wilde vogels in de afgelopen twee jaar verboden tijdens verschillende secundaire modeweken, waaronder in Amsterdam, Melbourne en Berlijn. “Net zoals ontwerpers het verbod op nerts-, vossen- en konijnenbont omarmden, ontstaat er nu een momentum voor een verbod op veren”, liet Taylor in een schriftelijke verklaring aan AFP weten. Echter, de grootste modeweken – in Parijs, New York, Londen en Milaan – staan ze nog steeds toe.

McCartney, voormalig ontwerpster bij het Franse merk Celine, erkent dat ‘fevvers’ zich nog in een experimentele fase bevinden. Het bedrijf erachter heeft financiële steun en mogelijk wetswijzigingen nodig, zoals een verbod op dierlijke veren, om succesvol te worden. “Het is heel interessant dat deze techniek niet in productie kan worden genomen, terwijl het vermoorden van massa's vogels in een of ander gebouw wel in productie is”, zei ze.

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool. FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.