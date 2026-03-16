Sterren brengen glamour naar de rode loper van de Oscars
De grootste en meest bekende sterren van Hollywood betraden zondag de rode loper voor de 98ste Academy Awards, de belangrijkste avond voor de filmindustrie. Dit is een overzicht van de meest opvallende looks.
Lentetinten
Opvallende lentekleuren waren een welkome verschijning op de rode loper.
Jessie Buckley, de favoriet voor de Oscar voor beste actrice voor haar vertolking van de rouwende vrouw van William Shakespeare in 'Hamnet', zag er koninklijk uit in een rode off-shoulder top van Chanel en een zwierige roze balrok.
Chase Infiniti, die de dochter van Leonardo DiCaprio speelt in 'One Battle After Another', is geen Oscar-genomineerde, maar heeft haar entree op de rode loper zeker gemaakt.
Infiniti straalde glamour uit in een lila, mouwloze jurk van Louis Vuitton met een aansluitend lijfje. Vanaf haar heup viel een waterval van ruches naar de grond, wat een lange sleep creëerde.
En veteraan-regisseur Spike Lee voegde een kleuraccent toe aan zijn outfit van gedempte, neutrale tinten met een felpaarse hoed en vlinderdas. Eerder droeg hij deze kleur als eerbetoon aan Prince.
Zwart en wit
Zwart en wit is een eeuwige favoriet van de sterren. Genomineerde voor beste actrice Rose Byrne omarmde deze klassieker. Ze combineerde het met de lentetrend in een strapless zwarte Dior-jurk bedekt met witte bloemen.
Byrne, genomineerd voor haar rol in 'If I Had Legs I'd Kick You', vertelde aan ABC dat de film een 'onderzoek naar het ouderschap' is.
Emma Stone, in dezelfde categorie als Byrne voor 'Bugonia', schitterde in een glinsterende witte, vloerlange jurk van Louis Vuitton met kapmouwtjes.
En Teyana Taylor, die het hele awardseizoen de rode loper domineerde, droeg een zwart-witte, mouwloze Chanel-jurk met veren en een doorschijnend paneel over haar strakke buik.
Hockeysterren, echt en fictief
Shane Hollander heeft de Academy Awards bereikt.
'Heated Rivalry'-ster Hudson Williams is overal verschenen sinds de serie over een homoseksuele hockeyromance viraal ging. Hij droeg de Olympische vlam in Italië en verscheen in 'Saturday Night Live' naast tegenspeler Connor Storrie. En nu is hij bij de Oscars.
Williams droeg een volledig zwarte outfit van Balenciaga: een double-breasted pak, overhemd en das. Een glinsterende broche maakte de look compleet.
Maar de Hollywood-hockeyster was niet de enige in het Dolby Theatre.
Hilary Knight en Hannah Bilka, twee van de sterren van het Amerikaanse vrouwenijshockeyteam dat goud won, waren klaar voor hun close-up op de rode loper van de Oscars.
