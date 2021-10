Stijgende zeespiegel vormt dreiging voor Aziatische kledingsector, aldus rapport

Volgens een nieuw rapport wordt de kledingsector in Azië bedreigd door de stijgende zeespiegel.

Een analyse van de Cornell University laat zien dat grote kledingproducerende gebieden in Azië tegen 2030 onder water zullen staan. Duizenden kledingfabrieken moeten verhuizen naar hoger gelegen gebieden of komen onder water te staan in plaatsen als Jakarta en Phnom Penh. Het rapport waarschuwt ook dat het probleem niet voldoende aandacht krijgt van duurzaamheidspioniers.

Voor de analyse is gebruik gemaakt van informatie uit de open source fabrieksdatabase, het Open Apparel Registry. Aan de hand van een kaart met fabriekslocaties hebben de onderzoekers deze vergeleken met gegevens van de denktank die zich bezighoudt met klimaatverandering, Climate Central. Uit deze gegevens blijkt dat de hoogte van deze gebieden tegen 2030 één keer per jaar onder het overstromingsniveau van de kust zal komen te liggen.

De OAR-gegevens worden vaak gebruikt in de kledingindustrie en kunnen merken hulp bieden bij duurzaamheidsbeslissingen. De non-profitdatabank werkt aan oplossingen voor problemen in de sector, zoals het beschikbaar stellen van haar gegevens aan alle belanghebbenden.

Tiruppur, Dhaka, Columbo en Ho Chi Minh Stad bedreigd

"De analyse van Cornell en de andere casestudies in het rapport laten zien hoe urgent de problemen zijn waarmee onze sector wordt geconfronteerd en herinneren ons er op ontnuchterende wijze aan dat we niet langer kunnen wachten met het nemen van maatregelen voor een duurzamere toekomst", aldus Natalie Grillion, uitvoerend directeur van de OAR.

"De bevindingen zijn weliswaar voorlopig, maar laten ook zien hoe onze gegevens kunnen worden gebruikt en welke mogelijkheden er zijn om cruciale beslissingen te nemen op het gebied van beleid, investeringen, duurzaamheid en ESG-initiatieven in de modesector wereldwijd.”

De OAR, die als een neutrale, open-source tool fungeert en wereldwijd kledingfabrieken in kaart brengt, wil de kwaliteit van de gegevens verbeteren en het leven van werknemers in wereldwijde toeleveringsketens verbeteren.

De databank zelf telt meer dan 1.800 abonnees en bevat meer dan 68.000 fabrieken. Zij ontvangt gegevens van ongeveer 400 contribuanten en heeft fabrieken in 120 landen in kaart gebracht. Door zo'n uitgebreide informatiebasis voor de industrie te verschaffen, hoopt zij - met name met dit verslag - aan te zetten tot verandering.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.