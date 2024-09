Stijl zonder leeftijd: Gepensioneerden in de spotlight op Vienna Fashion Week

Stijl is tijdloos, zegt een groep gepensioneerden die zojuist hun zelfgemaakte collectie hebben gepresenteerd op de Vienna Fashion Week. "Het is tijd om echt af te stappen van (het idee) dat oma's en opa's niets doen", vertelde de 63-jarige Brigitte Hrdlicka aan AFP voorafgaand aan de show van deze week.

Gebogen over haar Singer-naaimachine om wat last-minute aanpassingen te doen, zei de gepensioneerde ziekenhuisadministrateur dat ze opgewonden was om de stukken te zien die ze zorgvuldig had gemaakt van tweedehands materialen. Meer dan een jaar geleden sloot ze zich aan bij een naaiclub voor gepensioneerden in de stad, gerund door Irina Reichel, die vastbesloten was om dit jaar door te breken in de notoir gesloten modewereld.

"Door deze tien dames over de catwalk te laten lopen, nemen we een standpunt in tegen leeftijdsdiscriminatie, maar zijn we voorstander van sociale inclusie", zei Reichel, wijzend naar haar "sprankelende" protegés die een elegante avondjurk en zelfs een trouwjurk droegen.

De modeshow op dinsdagmiddag was een groot succes, waarbij het publiek de catwalk van de senior modellen toejuichte, die niet onderdeed voor de andere aanwezige modemerken.

Zigi Mueller-Matyas, manager van de Fashion Week, die pleit voor mode die iedereen omvat, zei dat veel jonge modellen op de show van deze week gefascineerd waren door het initiatief en vroegen om een kijkje te nemen naar wat hun senioren deden. "Ik geloof dat de mode-industrie aan boord komt en zich ermee gaat bemoeien", voegde ze eraan toe.

In het publiek zei Verena Heger dat ze zichzelf zag in deze modellen die over de catwalk paradeerden en zei dat ze net zo "mooi" waren als de anderen omdat ze "van binnenuit straalden". "Moderniteit is tijdloos", zei Heger, die twee jaar geleden met pensioen ging, voordat een zeventiger met een transparant bloesje en een zwarte beha voorbij liep onder luid applaus.