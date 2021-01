Stoffentrends in Herenmode in SS21

Trendstop presenteert de onmisbare stoffentrends uit de internationale SS21 Men’s Fashion Weeks die bepalend zullen zijn voor voorjaar/zomer 2021 en daarna.

Klassieke samenstellingen en oppervlaktechnieken worden voor 2021 nieuw leven ingeblazen en gemoderniseerd door middel van de toevoeging van performance sportinvloeden. De trend voor natuurlijke materialen en handgemaakte esthetiek geeft nieuwe diepte en dimensie aan het seizoen, waarbij ontwerpers gebruik maken van contrasterende elementen in hedendaagse ontspannen artikelen.

Technische Plooien (Graag)

De iconische ontwerpen van Issey Miyake brengen klassieke plooien en ribbeltechnieken terug. Dankzij een technische draai worden performance stoffen en subtiele op sport geïnspireerde silhouetten voorzien van textuur. Technische breisels krijgen een zachte, gestructureerde look, verhoogde naden en stevige coatings die de oppervlakafwerkingen verder versterken.

Linnen Stadsgrenzen

Traditioneel natuurlijk linnen krijgt een nieuwe gedaante voor de moderne man in silhouetten die door sport of streetwear geïnspireerd zijn. Lichte constructies hebben een zachte vloeibaarheid die geschikt is voor de zomer, terwijl zwaardere samenstellingen een meer gestructureerd gevoel krijgen en zich goed lenen voor hedendaagse, seizoensvrije stukken met een strakker utilitarisme.

Vintage Sport Patchwork

Dankzij een focus op handarbeid en handwerk worden vormen binnen athleisure en sportkleding bewerkt met ambachtelijk samengestelde constructies. Technische trainingsartikelen en jasjes worden gecombineerd met grove, met de handgemaakte breisels, terwijl het mixen en matchen van performance stoffen met geüpcyclede vintage materialen frisse contrasten creëert, benadrukt door uitgesproken kleurvlakken.

Exclusieve Aanbieding:

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het Fall Winter 2020-21 Key Materials Directions rapport van Trendstop, met alle onmisbare texturen en stoffen uit de FW20-21 collecties. Klik hier voor uw gratis exemplaar.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.