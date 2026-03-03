Streetstyle FW26: kragen, leren jassen en kleuraccenten tijdens Milaan Fashion Week

Tijdens de FW26-editie van Milaan Fashion Week verschuift de aandacht op straat van uitgesproken statementstukken naar de kracht van styling. In Milaan wordt het modebeeld dit seizoen niet bepaald door één dominant silhouet, maar door de manier waarop klassieke garderobe stukken opnieuw worden gecombineerd en van context veranderen. Details rond de halslijn, strategische kleuraccenten en een duidelijke voorkeur voor leer zetten de toon.

Wat opvalt is de balans tussen ingetogenheid en expressie. Neutrale paletten vormen de basis, terwijl subtiele ingrepen – een contrasterende kraag, een los gedragen stropdas of een paar leren handschoenen – de look richting geven. Het straatbeeld toont daarmee een verschuiving naar een meer persoonlijke, gelaagde benadering van mode, waarin kleine accenten het verschil maken. Zes sleutelthema’s springen eruit.

Jasjes met contrasterende kragen

De contrasterende kraag fungeert als een scherp afgebakend kader binnen het jasje. Donkere barn jackets met een lichte, vaak witte of crèmekleurige kraag, maar ook ton-sur-ton varianten in verschillende materialen – denk wol of nylon gecombineerd met leer, corduroy of katoen – zorgen voor een grafisch effect. Het silhouet blijft klassiek, maar krijgt door het kleurverschil een geheel nieuwe focus.

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dubbele kraag

Nog opvallender is de dubbele kraag: twee overhemden over elkaar, of een leren gilet waarbij de boord van een blouse er subtiel onder vandaan piept. Het resultaat oogt bewust nonchalant en past binnen een bredere beweging waarin persoonlijke styling belangrijker wordt dan een volledig uitgedachte look. Het is een spel met proportie en textuur – katoen onder wol, poplin onder jersey – dat de outfit diepte geeft zonder dat er nieuwe silhouetten nodig zijn.

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De leren jas als sleutelstuk

Als er één item is dat het Italiaanse straatbeeld domineert, dan is het de leren jas. Van rechte, bijna masculiene modellen tot getailleerde varianten met een ultiem jaren negentig gevoel: leer wordt gedragen als een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse garderobe. Wat opvalt is de veelzijdigheid – van cropped jackets met een strakke funnel neck tot lange, blazerachtige mantels met een enkele rij knopen en oversized trenchcoats die met een ceintuur losjes in de taille worden getrokken. De jas verschijnt moeiteloos over tailoring, over chunky knitwear en zelfs in combinatie met meer geklede looks. Daarmee verliest hij zijn subculturele randje en ontpopt hij zich tot een van de meest flexibele en bepalende stukken van het seizoen.

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Pop of red-techniek

In een straatbeeld dat wordt gedomineerd door zwart, grijs en aardetinten duikt telkens dat ene verzadigde rood op – een tas die langs het silhouet snijdt, een paar pumps dat onder een lange zoom vandaan gloeit, een knit of jas die als een statement door de winterse gelaagdheid breekt. In het vaak gedempte palet van het koude seizoen functioneert rood als een lichtbron, een puls van energie die minimalistische looks oplaadt en opnieuw bevestigt hoe één strategisch geplaatste kleur een volledige outfit kan definiëren.

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Stropdas als blijvend stijlelement

Hoewel de stropdas al langer terug is in het straatbeeld, bevestigt Milaan dat het accessoire zijn momentum nog niet verliest. Opvallend is vooral de manier waarop hij wordt gedragen: losgeknoopt, gecombineerd met oversized tailoring of juist met zachte, meer vrouwelijke vormen. De das verliest daarmee zijn formele connotatie en wordt een vrij stylingelement – eerder een lijn in het silhouet dan een symbool van dresscodes.

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Allang niet meer slechts praktisch: handschoenen

Handschoenen maken in het straatbeeld van Milaan Fashion Week een opvallend elegante comeback als volwaardig stylingelement. Van boterzachte leren modellen – die nagenoeg dienen als een tweede huid – tot langere varianten die het silhouet verlengen: ze voegen een bijna filmisch accent toe aan zowel strakke tailoring als volumineuze mantels en nonchalant gedrapeerde knitwear. Niet zozeer tegen de kou, maar als finishing touch.

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Streetstyle FW26 Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight