Streetstyle FW26: oversized riemen, clutches en sculpturale kragen tijdens Paris Fashion Week

De modemaand beleeft zijn finale in Parijs, waar Paris Fashion Week traditioneel het slotakkoord vormt van een intensieve reeks shows. Op straat voelt dat als een laatste stijlexplosie: bezoekers lijken nog één keer alles uit hun kast te halen.

Waar in eerdere steden subtiele stylingdetails domineerden, draait het in Parijs vaker om accessoires en proporties die meteen de aandacht trekken. Oversized riemen draperen om de tailles, clutches worden als een statement onder de arm gedragen en kragen rijzen hoog op rond het gezicht. Dit zijn de opvallendste streetstyle-momenten tijdens de Parijse modeweek.

Immensgrote riemen

Als er één accessoire is dat het silhouet in Parijs bepaalt, dan is het de riem – en liefst in XL-formaat. Brede, opvallende exemplaren worden hoog in de taille gedragen, over mantels, jurken en zelfs oversized tailoring. Het effect is bijna architectonisch: volumes worden plots samengebracht en vormen krijgen meer definitie. De gesp speelt daarbij vaak de hoofdrol, alsof de riem niet alleen functioneel is, maar ook een decoratief middelpunt.

Streetstyle FW26 Paris Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Power clutches

Handtassen worden in Parijs opvallend vaak onder de arm geklemd. De clutch krijgt in Parijs een power upgrade. Groot, stevig en vaak minimalistisch van vorm wordt hij niet zozeer gedragen als wel vastgeklemd onder de arm. Van zachte leren modellen tot strakke, bijna sculpturale vormen – de clutch fungeert hier minder als tas en meer als styling object.

Streetstyle FW26 Paris Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bloemenprints

Tussen het winterse palet van zwart, grijs en diepe bruintinten verschijnen onverwacht bloemenprints. Dit keer niet zwaar of grafisch, maar juist zacht en romantisch. Delicate bloemmotieven, soms bijna vintage van uitstraling, duiken op in jurken, blouses en mantels en brengen een vleugje lichtheid in het winterse straatbeeld.

Streetstyle FW26 Paris Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Opstaande kragen

Rond de halslijn gebeurt opvallend veel. Kragen worden hoog opgezet, dichtgeknoopt of bewust omhoog gevouwen, waardoor ze een bijna sculpturale vorm krijgen. Op mantels, blazers en knitwear zorgt dit detail voor een cocon-achtig effect dat tegelijkertijd praktisch en stijlvol aanvoelt. Bovendien kaderen de kragen het gezicht op een manier die elke look iets dramatischer maakt.

Streetstyle FW26 Paris Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Cape jackets

Beweging speelt een grote rol in de Parijse streetstyle, en dat zie je terug in cape-achtige jasjes. Sommige vallen los over de schouders, andere combineren de structuur van een leren jas met de vloeiende vorm van een cape. Het resultaat is een silhouet dat elegant meebeweegt wanneer iemand loopt – subtiel, maar met een vleugje theatrale flair. Opvallend is dat sommige bezoekers juist kiezen voor een cropped variant, waardoor het cape-effect behouden blijft zonder dat de rest van de outfit eronder verdwijnt.

Streetstyle FW26 Paris Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Schoenen als startpunt

En dan zijn er nog de schoenen. Wie een blik naar de grond werpt, merkt dat het schoeisel vaak de echte blikvanger van de outfit vormt. Pumps en laarzen verschijnen met onverwachte details – van speelse vormen tot afwerkingen die bijna doen denken aan kledingdetails, zoals kraagachtige randen of subtiele verwijzingen naar een spijkerbroek. In veel looks lijken de schoenen zelfs het startpunt van de styling te zijn, waarna de rest van de outfit eromheen wordt opgebouwd.