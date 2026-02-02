Streetstyle trends Kopenhagen FW26: pillbox-hoeden, kanten laagjes en meer
Van 27 tot en met 30 januari 2026 vierde Copenhagen Fashion Week haar twintigste verjaardag. Ondanks sneeuw en temperaturen onder het vriespunt, verschenen de bezoekers in doordachte, modieuze outfits. De meesten in de kenmerkende minimalistische, architectonische Scandi-stijl.
Opvallende outerwear stond centraal, wat bewijst dat winterse laagjes chic kunnen zijn. Pufferjassen waren opvallend afwezig. Volledig witte looks staken helder af tegen de winterse achtergrond. Hoofddeksels speelden een belangrijke rol. Zoals ook in andere Scandinavische steden te zien is, blijft de pillbox-hoed een opvallende accessoiretrend. Dit zijn de belangrijkste streetstyle-trends van CPHFW FW26.
Pillbox-hoeden
Pillbox-hoeden worden geassocieerd met Oleg Cassini, zijn klant Jackie Kennedy en de jaren zestig. De architectonische vorm van de pillbox-hoed past echter ook bij de Scandinavische esthetiek van strakke lijnen en ingetogen details.
Een hoge, zwarte pillbox-hoed met zilveren studs werd gedragen bij een monochrome look.
Een korte, effen zwarte pillbox-hoed was de accessoire bij een pluizig roze ensemble en felrode handschoenen.
Een felrode, middelhoge pillbox-hoed werd geaccentueerd door felrode lippenstift.
Een grijze, wollen pillbox-hoed was de accessoire bij een volledig grijs ensemble.
Gele accenten
Gele Onitsuka Tiger-sneakers zijn erg populair in Denemarken. De Deense garderobe neigt naar neutrale tinten, dus een enkel kleuraccent kan een verder ingetogen outfit een boost geven.
Een vriendin van de Spaanse ontwerpster Celia B. combineerde haar kledingontwerpen, waaronder een gele trui, met gele Onitsuka Tiger-sneakers en een grote, harige hobo-tas.
Een pruimkleurig jasje en broek met een felgele Longchamp-handtas.
Een oversized gele sjaal over een geruit overhemd en broek, gedragen over een geel T-shirt, een bruine kanten rok en rode leren handschoenen.
De Duitse influencer Evi Wave droeg een blauwe jas van Aylin Koenig en een trainingsbroek van Adidas. Daarbij gele, leren Onitsuka Tiger-sneakers en een grote, gele, zachte lamsleren ‘City’ tote bag van Balenciaga.
Winterwit
Er is geen twijfel dat weinig looks zo opvallend zijn als volledig winterwit. Sommige bezoekers van CPHFW FW26 onderscheidden zich hiermee van de massa.
Olha Petrovska droeg een lange, gebroken witte jas van imitatiebont van Kulakovsky. Daarbij een blouse met hoge hals, een pluizige das, een pluizige broek, Margiela Tabi-laarzen en een eivormige tas van Simone Rocha.
Rawdah Mohamed droeg een wit pak met een gedrapeerd chiffon paneel. Ze combineerde dit met gelaagde gouden nekringen, een witte ovale zonnebril, een witte hoofdbedekking en puntige laarzen.
Een aansluitend wit jasje van pluizig imitatiebont van Helsa met houtje-touwtjesluitingen. Daarbij een bijpassende rok van pluizig imitatiebont en bruine accessoires.Een ivoorkleurig jasje met knevelsluitingen van Laganini Studio, een witte broek en een pillbox-hoed. Dit werd gecombineerd met contrasterende zwarte kwastoorbellen en een schoudertas.
Trenchcoats
Op de dagen dat de temperatuur boven het vriespunt uitkwam, verschenen bezoekers in diverse regenjassen. Van klassieke trenchcoats tot moderne interpretaties.
Een klassieke, waterafstotende beige trenchcoat met stormflappen en een ceintuur.
Laila Hasanovic droeg een gelaagde trenchcoat-look met een jasje en bijpassende rok van kakikleurig katoen van MKDT Studio.
Gili Biegun droeg een beige, ceintuurloze trenchcoat in cape-stijl met bruine bonten afwerking aan de manchetten.
April Lockhart viel op in een van de meest kleurrijke ensembles van dit jaar: een roze kanten trenchcoat van Burberry uit hun collectie van 2010.
Kanten laagjes
Het lokale merk OpéraSPORT staat bekend om zijn ethisch geproduceerde stoffen, waaronder fijn kant. Gasten van de show waren vastbesloten om hun stukken te dragen, zelfs in de sneeuw. Daarom combineerden ze deze met winterse items. Andere bezoekers volgden dit voorbeeld.
Een geschulpte kanten sjaal over een zwart jasje met trechterhals en een clutch met zebraprint.
Een OpéraSport-sweatshirt met rits onder een bruin wollen gabardine jasje. Daarbij een witte, knielange kanten rok, ook van OpéraSport, gedragen over een broek.
De vrouw in het midden droeg een met kant afgezette onderjurk over een jeans. Daarboven een zwart leren jasje en een jas van imitatiebont.
Een wit jasje van imitatiebont over een kanten rok van OpéraSport en een lichtblauwe spijkerbroek. Daarbij een tas met stippen, ook van OpéraSport.
Trapper-hoeden van imitatiebont
Van alle kledingstukken en accessoires van imitatiebont maakten de klassieke trapper-hoeden de grootste indruk. Hun ronde kroon, klep en opvallende oorflappen, die omhoog of onder de kin kunnen worden vastgebonden om de nek en oren te bedekken, zijn ontworpen voor maximale warmte bij vriestemperaturen.
Een beige trapper-hoed van imitatiebont voegde een neutraal kleuraccent toe aan een zwarte jas met een dubbele riem.
Een bruine trapper-hoed van imitatiebont met opgebonden flappen zorgde voor een chique accessoire bij een lichtblauw leren ensemble.
Een bezoeker droeg een grijze trapper-hoed en een bomberjack met een drukke print, een zeldzaam gezicht op CPHFW FW26.
Een klassieke bruin-beige trapper-hoed van imitatiebont, gedragen met Dala’s ‘Mountain’ Jacket van neutraal gekleurd denim.
