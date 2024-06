Streetstyle trends: Luxe handtassen krijgen een nieuwe look

Zowel in Europa als in de Verenigde Staten zijn er tekenen dat de vraag naar luxe handtassen voor de volle prijs afneemt. Toch leunen de meeste merken in het hogere segment zwaar op deze sector om naamsbekendheid en omzet op te bouwen. Sommige bedrijven verdubbelen hun inspanningen en zijn bereid om de prijzen steeds verder op te drijven om tekorten te compenseren. Zoals FashionUnited.com onlangs meldde, is de verkoopprijs van een Chanel kleptas van gemiddelde grootte met ongeveer 6 procent verhoogd tot meer dan 10.700 dollar (10.000 euro).

Een andere tactiek die zowel grote als kleinere bedrijven toepassen is het uitbrengen van nieuwe of verfraaide versies van hun felbegeerde tassen, soms in samenwerking met andere merken. In andere gevallen passen consumenten hun eigen handtassen aan om een element van uniciteit toe te voegen. Nergens is deze trend duidelijker dan op straat tijdens de grote modeweken.

Dior 'Rasta Mania' Saddle Bag

Dior ‘Rasta Mania’ Saddle bag Credits: Paris Street Style FW24/©Launchmetrics/spotlight

Toen John Galliano ontwerper bij Dior was, introduceerde hij de originele versie van de zadeltas. In het begin van de jaren '80 lanceerde hij verschillende nieuwe versies, waaronder de bedrukte 'Rasta Mania'-versie. De tas is opnieuw in populariteit gestegen, met een stevig prijskaartje op de doorverkoopsites.

Coach/ Disney 101 Dalmatiërs Cruella Box Crossbody Bag

Coach/ Disney 101 Dalmatians Cruella Bag Credits: New York Street Style FW24©Launchmetrics/spotlight

Om de 50e verjaardag van Walt Disney World in 2021 te vieren, werkte Coach samen met Disney aan een serie producten met hun meest iconische schurken. De crossbodytas met Cruella de Vil uit 101 Dalmatiërs was een publiekstrekker.

Loewe x Studio Ghibli: 'Spirited Away' tas