Strepen op Nike-sportbroek schenden merkrechten van Adidas

Sportmodemerk Nike mag een bepaalde sportbroek in Duitsland niet meer verkopen omdat deze veel lijkt op het ontwerp met drie strepen van concurrent Adidas. Dit heeft het Oberlandesgericht (een vorm van het hogere hof, red.) Düsseldorf dinsdag besloten in een beroepsprocedure.

In het geval van vier andere broeken waarvan Adidas het streepdesign ook had aangevochten, verwierp de rechtbank de merkvordering en wijzigde daarmee een vonnis van de lagere rechtbank. In tegenstelling tot het lagere hof zag het hogere hof in Düsseldorf voldoende verschillen met het Adidas-design in deze broeken. “Niet elk patroon van zijstrepen op sportbroeken is verboden”, aldus de rechtbank. De uitspraak is definitief.

Adidas had gezien dat haar merkrecht werd geschonden door de vijf broeken in 2022 en spande een rechtszaak aan. De regionale rechtbank van Düsseldorf vaardigde vervolgens een bevel uit dat Nike verbood de broeken in Duitsland te verkopen. Het Amerikaanse bedrijf ging in beroep. In september 2023 bevestigde de regionale rechtbank de beslissing, waarop Nike in beroep ging.