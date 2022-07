Studenten winnen Meester Koetsier Entrepreneur Award met luchtzuiverende stof

Sara Al-Sarayfi en Lotte Berbers zijn de winnaars van de Meester Koetsier Entrepreneur Award. De studenten van de TMO Fashion Business School wonnen de award met een luchtzuiverende stof. Met hun bedrijf Worxy (een samenvoeging van work en oxygen) willen ze in eerste instantie de markt van bedrijfskleding veroveren, zo meldt TMO Fashion Business School in een persbericht.

Tijdens het onderzoekssemester van de opleiding ontdekten Al-Sarayfi en Berbers dat Nederland samen met Noord-Italië aan de top staat qua luchtvervuiling. Worxy is een stof die schadelijke materie omzet in klimaatneutrale, onschadelijke gassen. Bedenkers Sara Al- Sarayfi en Lotte Berbers richten zich in eerste instantie op werkkleding. “De impact daarvan is veel groter. Werkkleding is vaak verplicht, gewone fashion natuurlijk niet. De markt van werkkleding is enorm.” Over de samenstelling van de stof willen de studenten nog niet te veel kwijt. 'Alleen dat het ontwikkeld is met medewerking en de adviezen van onder andere professoren en promovendi van de Universiteit Twente en de TU Eindhoven', zo staat in het persbericht.

“Met ons product hopen we een bijdrage te leveren aan afname van de luchtvervuiling en daarmee de gezondheid van mens en milieu verbeteren”, vertellen de winnaars in het persbericht. De gewonnen prijs met 10.000 euro startkapitaal moet hen daarbij gaan helpen.

De vakjury van de Meester Koetsier Award, bestaande uit Patric Hanselman, Charles Kalhorn en Mariette Hoitink vanuit de gelijknamige foundation, prezen het concept vanwege het innovatieve en oplossende karakter en vanwege de wetenschappelijke onderbouwing van hun innovatie.

Met een innovatieve spinnerij in België gaan de winnaars momenteel verder met de ontwikkeling van de stof, er staan gesprekken gepland voor pilot-samenwerkingen met de grote producenten van werkkleding en een patent is in voorbereiding.