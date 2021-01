Studio Ama in de race voor Gold Award

Start-up Studio Ama is een van de 17 winnaars van de Henry van de Velde awards en is nu in de race voor de Gold Award in de categorie Climate Challenge Award 2021.

Het Belgische modehuis Studio Ama ontstond als laboratorium voor het creëren van ethische mode, met het doel om volgens circulaire en sociale principes ethische mode te realiseren. De grondstoffen voor de collectie zijn restmaterialen van de lokale textielindustrie. De ontwerpen zijn aangepast aan de productiemogelijkheden binnen maatwerkbedrijven, zo wordt de meerwaarde van afvalstromen en sociale tewerkstelling gebundeld in een kledinglijn van duurzame kledij en een lokale waardeketen.

De Henry van de Velde Awards worden uitgereikt door Flanders DC en zijn de belangrijkste designprijzen in België. De prijzen zijn verdeeld onder twaalf verschillende categorieën: Business Innovation, Consumer, Crafts by Bokrijk, Digital Product, Graphic Design & Communication, Climate Challenge, Habitat Henry van de Velde Lifetime Achievement, Young Talent, Company, OVAM Ecodesign Gold Awards en de Henry van de Velde Public Choice Award. Op 5 februari wordt tijdens een digitale uitreiking bekend gemaakt wie binnen elke categorie de Gold Award wint.

Beeld: Studio AMA via YouTube