Swatch beschuldigd van racisme: bedrijf biedt excuses aan

Het Zwitserse horlogemerk Swatch heeft dit weekend via sociale media en een persbericht haar excuses aangeboden voor het als racistisch beschouwde karakter van recente advertenties. De beelden toonden een Aziatisch model dat de hoeken van zijn ogen omhoog en naar achteren trekt.

De beelden hadden betrekking op de Swatch Essentials-collectie en leidden tot een golf van verontwaardigde reacties op sociale media. Volgens persbureau Reuters leken sommige reacties erop te wijzen dat de beelden racistische beledigingen jegens Aziatische ogen imiteerden. De advertenties zijn inmiddels verwijderd.

‘We hebben kennis genomen van de recente zorgen over de weergave van een model in de beelden van de Swatch Essentials-collectie’, schreef het merk in een Instagram-bericht. ‘We nemen deze zaak zeer serieus en hebben wereldwijd alle betrokken materialen onmiddellijk verwijderd. Onze excuses voor eventuele onrust of misverstanden die hierdoor zijn ontstaan.’

Het aandeel van het bedrijf daalde met 2,7 procent aan het begin van de handelsdag op maandag, voordat het zijn verliezen enigszins reduceerde, aldus Reuters. Het persbureau herinnert eraan dat de aandelen van het bedrijf sinds begin 2023 met meer dan de helft zijn gedaald en dat het nu te maken heeft met invoerrechten van 39 procent op zijn export naar de Verenigde Staten.

De groep, eigenaar van Swatch, maar ook van Tissot, Longines en Omega, publiceerde afgelopen juli een lagere winst voor het eerste halfjaar: 17 miljoen Zwitserse frank (18,2 miljoen euro) voor de periode van januari tot en met juni, tegen 147 miljoen frank in dezelfde periode een jaar eerder.