Sydney Sweeney komt met een eigen lingeriemerk – en creëert nu al controverse

Actrice Sydney Sweeney, onder meer bekend van Euphoria en de recente film The Housemaid, werkt aan een eigen lingeriemerk genaamd Syrn, zo blijkt uit een teaser die zij recent op sociale media deelde.

Sweeney zet daarmee een volgende stap in haar ondernemersactiviteiten. Het is niet de eerste keer dat Sweeney actief is binnen de lingeriemarkt. In 2023 werkte ze samen met Frankies Bikinis aan de capsulecollectie Love Letters.

Volgens US Weekly wordt het merk ondersteund door Ben Schwerin, partner bij private-equityfirma Coatue. Een insider meldde eerder dat Schwerin betrokken is bij de financiering van het project. Coatue ontving eerder investeringen van onder meer Jeff Bezos en Michael Dell, die gezamenlijk circa 1 miljard dollar in het bedrijf investeerden.

Controverse rond marketingstunt

In de teaser-video is te zien hoe de 28-jarige actrice en haar team het Hollywood Sign in Los Angeles behangen met beha’s. TMZ meldt dat de actie mogelijk juridische consequenties heeft, op basis van een e-mail van de beheerder van het betreffende herkenningspunt. "Er is geen toestemming verleend om dit te doen, zoals vereist is", citeert TMZ de voorzitter van de Hollywood Chamber of Commerce, zo meldde RTL Nieuws.