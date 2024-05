Taipei Fashion Week: 5 opkomende Taiwanese talenten die je moet kennen

In de afgelopen jaren zijn er maar weinig Taiwanese ontwerpers in geslaagd om de wereldwijde markt te veroveren, maar de lokale industrie ontluikt met opkomend talent dat de welverdiende aandacht begint te trekken. Daarnaast begint het land ook steeds meer te experimenteren en te investeren in de tweejaarlijkse Taipei Fashion Week, die dit eind april haar FW24 seizoen afsloot, waar veel van deze ontwerpers hun eerste voet aan de grond krijgen voordat ze naar de internationale markten migreren.

Na de afronding van deze editie van de Taipei Fashion Week sprak FashionUnited met vijf ontwerpers die snel opkomen in Taiwan en daarbuiten, hetzij door deelname aan de modeweek of door bredere samenwerking met de industrie.

Damur

Damur finale, FW24 at Taipei Fashion Week. Credits: Taipei Fashion Week.

Damur Huang, woonachtig in Berlijn en geboren in Taiwan, richtte zijn gelijknamige merk op met als uitgangspunt het samenvoegen van de ontwerp identiteiten van de twee landen die hij als zijn thuis beschouwt. Het zijn ook deze locaties die, naast het vasteland van China, het epicentrum zijn geworden van de activiteiten van het merk. Consumenten uit elke regio voelen zich aangetrokken tot Huang's high-end maar toch toegankelijke kijk op streetwear.

Dit kwam ook terug in de nieuwste FW24-collectie van de ontwerper, '#IamVersatile', die te zien was op het programma van de Taipei Fashion Week. In een gesprek met FashionUnited over het concept van de collectie, die grotendeels was gebaseerd op het herontwerpen van mode uit de jaren 60 door middel van provocerende uitsnijdingen, zei Haung: "We creëerden veel toegankelijke, trendy items uit de streetwear categorie, maar het punt van de collectie was echt om looks te stylen die heel high-end en elegant waren en tegelijkertijd nog steeds vooruitstrevend. Het gaat erom het traditionele design te doorbreken en er een andere dimensie aan te geven."

Damur heeft al deelgenomen aan eerdere edities van de Berlin Fashion Week en was al eerder aanwezig bij de round ups van de Taipei Fashion Week, een stad waar zijn hart nog steeds ligt. "Misschien doen we iets nieuws voor SS25, dat weten we nog niet," zei Huang toen hem werd gevraagd naar toekomstige plannen. "Misschien in Berlijn, misschien ergens anders. Maar Taipei zal altijd een belangrijke stad voor me blijven omdat ik hier ben opgegroeid en hier 20 jaar heb gewoond."

Damur FW24. Credits: Taipei Fashion Week.

Over Damur Opgericht: 2015

2015 Verkooppunten: Naast de eigen online online winkel organiseert Damur ook pop-ups in Berlijn. Productie: Het merk koopt textiel in Polen en Taipei, waar het vervolgens de kledingstukken produceert om niet te veel te hoeven reizen.

Het merk koopt textiel in Polen en Taipei, waar het vervolgens de kledingstukken produceert om niet te veel te hoeven reizen. Komende projecten: Damur is van plan om in de nabije toekomst samen te werken met een niet nader genoemd bedrijf, waarbij de nadruk zal liggen op technologie. Ook bij toekomstige projecten zal duurzaamheid centraal blijven staan.

Claudia Wang

Claudia W. AW24. Credits: Taipei Fashion Week.

In de afgelopen seizoenen heeft Claudia Wang de virtuele en de echte wereld met elkaar vermengd door een aantal van haar fysieke collecties en producten te presenteren naast digitale tegenhangers, gedragen door buitenaardse avatars die op de achtergrond meelopen met de show. Het op videogames geïnspireerde concept was eerder te zien tijdens het debuut van de ontwerpster op de London Fashion Week in september 2023 en werd voortgezet tijdens de presentatie van haar FW24-collectie tijdens de Taipei Fashion Week.

Het gebruik van digitalisering is echter niets nieuws voor de digital-native. Wang verwerkte deze technologie voor het eerst in haar algemene ontwerpproces om het maken van patronen efficiënter te maken. Nu heeft het doel zich uitgebreid naar het uiteindelijk vervangen van fysieke monsters, het bevorderen van deze efficiëntie in haar hele bedrijf en het verminderen van afval.

Wangs streven naar duurzame praktijken kwam ook naar voren in haar recente samenwerking met de onafhankelijke Taiwanese textielfabrikant Lin Hsing Ye Co., die de jonge ontwerpster hielp bij de ontwikkeling van stoffen met 3D-effect voor de nieuwste collectie, zoals te zien was in stoffen met een waterachtige glans en lichtgewicht volume. Het resultaat was een lijn vol verzadigde kleuren en volumineuze silhouetten, sommige beplakt met geometrische patronen die botsten met meer ingewikkelde bloemen, opnieuw een illustratie van de samensmelting van de digitale en echte elementen in één esthetiek.

Claudia Wang at the finale of her FW24 show. Credits: Taipei Fashion Week.

Over Claudia Wang Opgericht: 2020

2020 Verkooppunten: Het merk heeft pop-up stores in het Verenigd Koninkrijk en Taiwan. Omvang collectie: Claudia Wang's SS24 bestond uit 31 looks, waarvan de meeste direct bij de ontwerper te koop zijn via privéverkoopevenementen en pre-order.

Claudia Wang's SS24 bestond uit 31 looks, waarvan de meeste direct bij de ontwerper te koop zijn via privéverkoopevenementen en pre-order. Komende projecten: Momenteel verkoopt het merk niet online via haar eigen website, maar de ontwerpster merkte op dat dit wel in de planning staat.

Seivson

Designer Tzu Chin Shen at the finale of her SS24 show at Tokyo Fashion Week. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Nadat Seivson de afgelopen seizoenen zowel op de modeweken van Tokio als Taipei had geshowd, koos ontwerpster Tzu Chin Shen er dit jaar voor om niet in de schijnwerpers te staan en in plaats daarvan deel te nemen aan Taipei In Style, Taipei's business-to-business matchmaking evenement. Hier had ze een kleine stand waar ze zowel kopers als fans verwelkomde die hoopten een stuk uit haar beperkte collectie te bemachtigen. Haar beslissing om niet op de catwalk te showen, was echter te wijten aan de recente oprichting van een Japans hoofdkantoor voor het merk, omdat ze ernaar streeft om beter tegemoet te komen aan de wensen van deze kernmarkt.

Hoewel dit het geval kan zijn, merkte Shen op dat sommige van haar looks ook aansloegen bij Europese kopers die de beurs bezochten. Dit bleek uit de sterke reacties op kledingstukken met de kenmerkende print van het merk, die op het eerste gezicht leek op een delicaat bloemetjesbehang, maar bij nadere beschouwing eigenlijk liggende naakte vrouwen voorstelde. Ondanks de duidelijke interesse van de westerse markten is Azië nog steeds een prioriteit. In een gesprek met FashionUnited zei Shen: "Als we de Europese en Amerikaanse markten willen betreden, zou dat een uitdaging zijn, want als we ergens binnenkomen, willen we eerst observeren en ons verdiepen in de markt voordat we uitbreiden - niet alleen voor één show en dan weer vertrekken."

Dit is de aanpak die Seivson koos in Japan, een zeer verzadigde markt waar het moeilijk kan zijn om voet aan de grond te krijgen. Maar na verloop van tijd, nadat ze de juiste consument had gevonden en met haar in contact was gekomen, begon Tokyo Fashion Week Shen meer als een 'insider' te zien en werd ze later opgenomen in het schema en beloond met een prestigieuze prijs die haar aanwezigheid versterkte. Als zodanig is ze zich bewust van de neiging van de Japanse consument om vast te houden aan een casual garderobe die is samengesteld door praktisch en op noodzaak gebaseerd winkelgedrag. Maar voor Shen is het individu dat ze voor ogen heeft tijdens het ontwerpen nog steeds iemand die vertrouwen heeft in zijn of haar zelfexpressie en daarom een individu dat wereldwijd weerklank kan vinden.

Seivson SS24. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Over Seivson Opgericht: 2017

2017 Verkooppunten: Het merk heeft een reeks pop-ups georganiseerd in Japan en Taiwan en heeft een eigen online winkel. Productie: De productie vindt grotendeels plaats in Taiwan.

De productie vindt grotendeels plaats in Taiwan. Collectiegrootte: Speciale stukken hebben een beperkte oplage, terwijl de capaciteit als geheel ongeveer één tot 10.000 stuks is.

Speciale stukken hebben een beperkte oplage, terwijl de capaciteit als geheel ongeveer één tot 10.000 stuks is. Aankomende projecten: Seivson komt in mei met een collectie waarvan de details nog niet bekend zijn. Er is ook een "geheim plan" waar je in augustus naar uit kunt kijken.

Irensense

Designer Tseng Yan-Wei at the finale of his SS24 show during Tokyo Fashion Week. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Ook Irensense heeft zich al verzekerd van een plaatsje op het schema van Tokio, met een show van het vorige SS24-seizoen en nu, net als Seivson, ervoor gekozen om de nieuwste collectie te tonen op Taipei In Style. De collectie die hier te zien was, is gebaseerd op een concept dat geïnspireerd is op de klassieke film 'Lost in Translation'. Ontwerper Tseng Yan-Wei zei dat dit een directe verwijzing was naar zijn ervaring als buitenlander in Tokio. Dit leidde tot de samensmelting van Westerse ontwerpstijlen, zoals kantapplicaties, met Oosterse culturele elementen in zijn creaties, wat de botsing van culturen weerspiegelt die te zien is in de productie.

Hoewel Irensense van plan is zich te blijven richten op de Japanse markt, heeft Yan-Wei wel ambities om zijn merk in de nabije toekomst naar Parijs te brengen. Dit zal echter pas gebeuren als de ontwerper vindt dat het merk voldoende stabiliteit heeft verworven, een kenmerk dat al overheerst bij de 30- tot 40-jarige doelgroep van Irensense, die meestal de financiële middelen heeft om de producten van het merk te kopen.

Om deze ambities kracht bij te zetten, onthulde Yan-Wei dat hij van plan is Irensense een transformatieproces te laten ondergaan, ofwel door een verandering van identiteit of door de introductie van een nieuw, geavanceerder merk dat zich meer zou richten op mode in het hogere segment. "Ik heb het gevoel dat Irensense al vrij hoge doelen heeft bereikt, dus ik wil mezelf uitdagen om iets luxueuzers te doen," zei Yan-Wei, eraan toevoegend dat details zoals techniek en textiel tot de kenmerken behoren die mogelijk een hogere vorm zouden kunnen aannemen.

Irensense SS24. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Over Irensense Opgericht: 2020

2020 Verkooppunten: In heel Taiwan is Irensense te koop in kleine boetieks met meerdere merken, zoals Neuf Neuf, Repos en Innocent Hood. Productie: Textiel wordt zowel in Taiwan als Japan geleverd.

Textiel wordt zowel in Taiwan als Japan geleverd. Collectiegrootte: Het bedrijf produceert ongeveer 80 tot 100 stuks per item.

Het bedrijf produceert ongeveer 80 tot 100 stuks per item. Aankomende projecten: Na het completer maken van het merk is Yan-Wei van plan om het label om te vormen met een nieuwe, duurdere lijn onder een nieuwe naam die naast Irensense komt te staan.

Spfloe

Spfloe campaign. Credits: Spfloe.

Weg van de felle lichten van de modeweek begint een ander merk op te bloeien op de achtergrond van de textielindustrie van Taipei. Het was een grote speler in deze arena, Grandetex, die aan de basis stond van de lancering van Spfloe, een multifunctioneel kledingmerk dat de nadruk legt op praktische materialen. Hoewel Spfloe en Grandetex niet direct verbonden zijn in termen van activiteiten, is veel van het textiel van het merk afkomstig van de leverancier, waaronder het gepatenteerde Secao van de groep, een materiaal dat is ontwikkeld met behulp van het afvalproduct van cacaoplanten.

Het ontwerpteam, bestaande uit twee ontwerpers en een directeur, zorgt ervoor dat elk product in de collectie een reeks voordelen biedt voor de drager, of dat nu UV-bescherming, snelle koeltechnologie of waterafstotendheid is, maar dan met nieuwe stijlvolle dimensies. "Bij het ontwikkelen van het merk wilden we functionele kleding herdefiniëren omdat het meestal te sportief en niet zo urban is," zegt Corinna, een van de ontwerpers achter het merk, die verwijst naar Spfloe's verhoogde kijk op cargobroeken, parka's en jurken - slechts enkele van de aangeboden items. Door het gebruik van technische materialen krijgen deze kledingstukken een functionele upgrade die zowel consumenten hoopt aan te spreken die op zoek zijn naar modieuze functionaliteit als mogelijke merkpartners die ook geïnteresseerd zijn in de bredere mogelijkheden van Grandetex.

Daarom is een groot deel van Spfloe's marketing- en onderzoeksstrategie gericht op het werken met streetwear influencers om feedback te krijgen op de collecties. De medewerkers zijn geselecteerd op hun associatie met de "urban style" waar Spfloe op wil blijven leunen. Dit proces is momenteel aan de gang met beïnvloeders uit Londen, waar Spfloe ook een eigen showroom heeft, zodat het dichter bij de Europese markt staat. Hier bereidt het merk zich ook voor om in juli deel te nemen aan een multibrand pop-up store in Parijs, waar het een andere collectie zal tonen die wordt omschreven als "exclusief voor ontwerpers" en die opnieuw haar mogelijkheden uitbreidt.

Spfloe. Credits: Spfloe.

Over Spfloe Opgericht: 2022

2022 Verkooppunten: Eigen online e-commerce winkel. Productie: De productie vindt plaats onder het moederbedrijf van Spfloe, GrandeTex, een Taiwanese textielfabrikant.

De productie vindt plaats onder het moederbedrijf van Spfloe, GrandeTex, een Taiwanese textielfabrikant. Omvang collectie: Elke collectie bestaat uit 45 tot 60 stijlen, die momenteel allemaal D2C worden verkocht.

Elke collectie bestaat uit 45 tot 60 stijlen, die momenteel allemaal D2C worden verkocht. Komende projecten: Spfloe is van plan om deel te nemen aan een pop-up evenement met meerdere merken in Parijs in de aanloop naar de Olympische Spelen van de stad dit jaar.

FashionUnited werd door de organisatie uitgenodigd om de Taipei Fashion Week bij te wonen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.