Taipei Fashion Week: Duurzaamheid stimuleren door textielinnovatie en samenwerking tussen sectoren

De Taiwanese textielindustrie is al lange tijd toonaangevend. De sector is de op één na grootste van het land, alleen overtroffen door de technologie-industrie. De combinatie van deze twee maakt Taiwan een aantrekkelijke bestemming voor internationale merken die op zoek zijn naar gespecialiseerde materialen en technisch textiel. Het was dan ook passend dat het gebruik van dergelijke textielsoorten voor deze editie van Taipei Fashion Week (TPEFW) een essentieel onderdeel van het evenement werd.

Voor de achtste editie van TPEFW, die van 27 tot en met 30 maart plaatsvond, werd het thema ‘Volledige Circulariteit’ omarmd. Hiermee beoogden de organisatoren duurzame waarden te verankeren en een alomvattende benadering van circulariteit te promoten in het hele programma, in de hoop het onderwerp onder de aandacht te brengen van een breder publiek. De nadruk op geavanceerde materialen sluit niet alleen aan bij de toenemende verwevenheid van duurzaamheid – het circulariteitslogo is zelfs in het logo van TPEFW verwerkt – maar dient ook als een voortzetting van een concept dat inmiddels een vaste waarde is geworden voor de fashion week: een openingsshow die is afgeleid van samenwerking tussen verschillende industrieën.

Volgens de Taiwanese viceminister van Cultuur, Sue Wang, die al drie seizoenen belast is met de ontwikkeling en ondersteuning van de fashion week, is het concept van interdisciplinaire samenwerking tussen mode, cultuur en andere sectoren essentieel voor hun collectieve evolutie. Deze mentaliteit van samenwerking wordt al getoond via tentoonstellingen en prijsuitreikingen in heel Taiwan, waarbij de FW25 dit idee alleen maar versterkt.

Designers en lokale textielproducenten werken samen om ‘Volledige Circulariteit’ te belichamen

De kick-off show, genaamd ‘From Life, For Life’, koppelde zes designers aan lokale textielfabrikanten, die vervolgens elk de opdracht kregen om capsulecollecties te creëren die het thema ‘Volledige Circulariteit’ belichamen. Naast het tonen van de kwaliteit van het betreffende textiel en de identiteit van de merken zelf, moesten de designers ook minstens één look maken van een volledig enkelvoudig materiaal. Deze aanpak pakte een belangrijke recyclinguitdaging aan: kledingstukken van één materiaal, zoals die van honderd procent polyester of nylon, zijn gemakkelijker te recyclen dan kledingstukken die van meerdere componenten zijn gemaakt.

OqLiq tijdens de openingsshow van TPEFW. Credits: TPEFW

Voor OqLiq, een high-end performance label dat momenteel wordt verkocht in onder andere het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Japan en Nederland, was duurzaamheid al een integraal onderdeel van het merk. Dit concept van ‘volledige circulariteit’ daagde de designers Chi Hong en Orbit Lin echter uit om verder te gaan dan de huidige mogelijkheden en alle aspecten van een kledingstuk te heroverwegen, van sluitingen en gespen tot en met de borduurdraden. Hiervoor voerden ze herhaalde tests uit met hun samenwerkende borduurfabriek om ervoor te zorgen dat de kwaliteit intact bleef.

OqLiq werkte samen met Shin Kong Textiles, dat een enorme selectie high-tech stoffen aanbood, waaronder een materiaal gemaakt van gerecyclede kledingstukken dat de kleuren van zijn vorige leven had behouden. De designers vertelden dat deze stoffen werden ‘omgetoverd tot futuristische dameskleding, die een gevoel van veerkracht uitstraalt’. Ze voegden eraan toe: “Ons merk maakt veel gebruik van materialen van lokale textielproducenten, omdat we geloven dat het verminderen van de ecologische voetafdruk ook een vorm van milieuverantwoordelijkheid is. Taiwan neemt een belangrijke positie in de wereldwijde industrie van functionele stoffen in en we hopen te fungeren als koks die ‘lokale ingrediënten’ gebruiken – waardoor consumenten over de hele wereld de rijke culturele diepgang van Taiwan kunnen ontdekken via onze ontwerpen.”

Elders werkte Uuin, een dameskledingmerk met een ‘lange toewijding aan lokale culturele waarden en verantwoorde kledingproductie’, samen met New Wide Enterprise, een officiële textielleverancier van de Olympische Spelen, voor zijn modeshow. Het merk, dat van plan is uit te breiden naar Japan vanwege de toegenomen belangstelling uit de regio, betrekt consequent textiel uit Taiwan, onder meer van nieuwe fabrikanten die gespecialiseerd zijn in jacquardstoffen, wat betekent dat het thema van TPEFW bekend was bij designer Tzutsao Liu.

Uuin tijdens de openingsshow van TPEFW. Credits: TPEFW.

‘Het beheersen van de eigenschappen van de stof’ is essentieel voor het ontwerpproces van Liu, dat de lokale cultuur en kunst herinterpreteert door een eigentijdse lens. Hoewel het strakke schema van TPEFW uitdagingen opleverde bij ‘het balanceren van kwaliteit en design’, vindt Liu het sourcen van materialen een ‘opwindend proces vol verrassingen’. Hij erkende ook de cruciale rol die TPEFW heeft gespeeld in de groei van de lokale mode-industrie, vooral voor een jong merk als Uuin.

Textielleiders nemen verantwoordelijkheid voor educatie en het opschalen van de toegankelijkheid

Dit werd verder erkend door Sunny Huang, directeur van New Wide, die gelooft dat leiders in de textielindustrie een verantwoordelijkheid hebben in het opleiden van de mode-industrie over ESG, schone productie en technologische vooruitgang, wat New Wide motiveerde om samen te werken met TPEFW. Het werken met kleinere merken brengt echter uitdagingen met zich mee. Sommigen hebben misschien verouderde communicatiemethoden, terwijl anderen een gebrek aan urgentie of bewustzijn hebben met betrekking tot circulariteit. New Wide wil deze problemen aanpakken door middel van educatie en samenwerking met de overheid en lokale fabrieken om de verschuiving naar duurzame, lokale productie te versnellen.

Het ministerie van Economische Zaken zit achter programma’s die de lokale textielindustrie ondersteunen en werkt samen met de sector om bepaalde innovaties te ontwikkelen en op te schalen tot massa- of commercieel gebruik. En de inspanningen lijken vruchten af te werpen. GoodPoint Exchange, een producent van garen afkomstig van ananasbladeren, gaat nu de massaproductiefase in, terwijl Hermin Textile, een producent van bananenvezeltextiel, succes heeft geboekt met zijn Banantex-materiaal, dat voornamelijk beschikbaar is voor luxemerken die op zoek zijn naar een eco-product van topniveau. Het bedrijf is ook gespecialiseerd in honderd procent gerecyclede polyesterstoffen, waar wereldwijde merken naar op zoek zijn.

Weavism tijdens de openingsshow van TPEFW. Credits: TPEFW

Weavism, een andere deelnemer aan de openingsshow, is waar designer Tony Chen, projectmanager van Hermin en een van de groeiende aantal tweede generatie leiders in familiebedrijven in de textielindustrie die een bijbehorend merk hebben opgericht, de innovaties in de praktijk brengt. Chen vertelde FashionUnited dat zijn motivatie om deel te nemen aan TPEFW was om de eco-textielindustrie, die vaak grotendeels is gekoppeld aan functionele kledingstukken, opnieuw vorm te geven. De collectie van Weavism bracht het in de streetwear-lens via een samenwerking met het Japanse spel Fatal Fury, waarbij nog steeds PET-gerecyclede vezels werden gebruikt voor ritsen en stoffen banden, natuurlijke gerecyclede materialen op plantaardige basis en meer technische stoffen.

Chen erkende de uitdagingen waarmee jonge merken worden geconfronteerd bij het betreden van de lokale textielmarkt en het samenwerken met lokale leveranciers. Om dit aan te pakken, werkt Hermin aan het vergroten van de toegankelijkheid door materialen te standaardiseren om aan specifieke behoeften te voldoen. Hoewel kleinere bestelcapaciteiten een uitdaging blijven voor textielbedrijven, vinden sommige kleinere merken manieren om dit te overwinnen.

Billy Chow, designer en oprichter van Chow des Homme, bijvoorbeeld, betrekt materialen lokaal ondanks de moeilijkheden bij het vinden van ethisch geproduceerde stoffen die aansluiten bij zijn visie. Hij voegde eraan toe dat hij "voortdurend op zoek is naar manieren om onze banden met lokale producenten te versterken". Hoewel het merk nog op weg is naar duurzaamheid, zet Chow des Homme, een van de zes namen op het officiële TPEFW-programma, ‘doelbewuste stappen’ om milieubewuster te worden, onder meer via een lopend upcyclingproject dat zich richt op het hergebruiken van oude voetbalshirts die voor SS26 worden onthuld.

Chow des Homme tijdens TPEFW FW25. Credits: TPEFW

Deze missie weerspiegelt de oprichtingsprincipes van Chow des Homme: het aanpakken van sociale vraagstukken, zoals verweven in de nieuwste collectie, ‘Unbroken Formation’. Chow zei dat zowel de lijn als de show spraken over het ‘teamwork en de onverzettelijke geest van de jeugd’, waarbij het voetbalveld op de achtergrond diende als een ‘metafoor voor de veerkracht en onvoorspelbaarheid van onze generatie’. De boodschap, gericht op een consument die ‘weigert niet in een hokje te worden gestopt’, breidt Chows ‘ontwrichtende en grensverleggende visie’ uit die volgens hem alom wordt geaccepteerd op het TPEFW-platform, een factor die hij waardeert.

De Fashion Market van TPEFW. Credits: TPEFW

Deze steun aan nieuwere namen werd verder gevoed in de Fashion Market die op de laatste dag van TPEFW werd gehouden. Het evenement diende zowel als tentoonstellingsruimte als een mogelijkheid voor sommige merken om samples en tweedehands kledingstukken te verkopen, waarmee nogmaals de nadruk werd gelegd op de duurzaamheidsdoelen die zo prominent aanwezig waren in deze editie. Gratis workshops en toespraken van invloedrijke figuren uit de industrie waren open voor het publiek, waarmee het doel werd nagestreefd om de viceminister van Cultuur, Sue Wang, te onderwijzen, wat volgens haar essentieel is om de Taiwanese industrie te helpen groeien in een circulaire richting.

Taipei blijft zijn niche in kaart brengen door middel van experimenten

Als het gaat om de opleiding van designers, is Wang van mening dat ze, voordat ze streven naar wereldwijd succes, eerst een voet aan de grond moeten krijgen op hun thuismarkt. "Designers moeten eerst hun markten identificeren en weten waar hun kopers zich bevinden; anders zal het een uitdaging voor ons zijn om hun werk te platformen en in massaproductie te brengen", merkte ze op. Zodra designers eenmaal een stevige positie op de markt hebben verworven, kan de overheid ingrijpen en subsidies verstrekken, ook aan degenen die willen deelnemen aan internationale fashion weeks. Elk jaar ontvangt de overheid meer dan 20 aanvragen, die worden beoordeeld op basis van ontwerpconcept, omzet en doelmarkten, waarbij Londen en Tokio tot de meest populaire regio’s behoren vanwege hun toegankelijkheid en openheid voor innovatie.

Als het gaat om TPEFW, valt er ook nog veel te leren. Wang is van mening dat de fashion week zijn eigen weg moet inslaan, in plaats van collega’s in andere regio’s na te bootsen. Dit omvat het definiëren van hoe de Taiwanese geschiedenis, sociale structuur en cultuur een rol kunnen spelen in de identiteit van het evenement. Ze voegde eraan toe: “Taiwan is een samenleving met een zeer diverse achtergrond, dus we zijn erg flexibel en staan open voor het adopteren van nieuwe technologie. Het is voor ons gemakkelijk om met verschillende vakgebieden samen te werken, dus samenwerking tussen sectoren is voor ons iets heel natuurlijks. We profiteren niet van een enorm kapitaal, zoals andere landen, dus we moeten hier echt onze niche vinden.”

Samenwerking tussen sectoren zou de sleutel kunnen zijn tot toekomstige ontwikkelingen in TPEFW, suggereerde Wang, hoewel de plannen in dit opzicht nog in beweging zijn. Indien geïmplementeerd, zou dit voortbouwen op de concepten van eerdere seizoenen waarin designers bijvoorbeeld samenwerkten met de sportindustrie en grafisch ontwerpers. Ondanks de momenteel onduidelijke betekenis, brengt de openheid voor experimenten echter een nieuwe energie en een gevoel van ontdekking met zich mee, terwijl TPEFW zich blijft oriënteren op de wereldwijde modekaart.