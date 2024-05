Tenniscore: TikTok, Miu Miu en Zendaya

Wat begon als een microtrend op TikTok (#tenniscore is al meer dan 2,8 miljoen keer bekeken) is uitgegroeid tot een succesverhaal en levert de retail nu meerdere miljoenen euro’s op. Tenniscore kan worden omschreven als een fusie van de esthetiek van tennisspelers en alledaagse looks. Het is een perfecte samenwerking tussen moderne vrijetijdsmode en nostalgie. Zoals in een artikel in The Guardian wordt gemeld: “Een jongere generatie vindt geloofwaardigheid en stijl in de plooien, of ze ooit een racket hebben vastgehouden of niet”.

De trend onder de loep

Tot op zekere hoogte kunnen vrouwelijke tennisspeelsters, in tegenstelling tot teamsporten, hun eigen individualiteit en flair uitstralen. Toch kunnen ze soms voor commotie zorgen. Serena Williams stond bekend om haar vermogen om stoffige bestuursorganen in vuur en vlam te zetten. Toen ze in 2018 op Roland Garros een op Wakanda geïnspireerde zwarte catsuit droeg om te winnen, ging de Franse tennisorganisatie zelfs zover dat ze het haar verboden om deze bij toekomstige toernooien te dragen.

Ze was niet de eerste speelster die om een soortgelijke reden de hakken in het zand zette. In 1985 zorgde de Amerikaanse Anne White voor een ‘schandaal’ op Wimbledon door een witte catsuit te dragen. Ook zij werd gewaarschuwd het pak niet meer te dragen. Volgens een artikel van BBC werd Venus Williams in 2017 tijdens een regenpauze op Wimbledon gevraagd zich om te kleden, omdat haar fuchsia bh-handjes in strijd waren met de All-England regel voor witte kleding.

Op tennis geïnspireerde look op de catwalk 2022-2024

Miu Miu FW22 tennis looks Credits: Miu Miu FW22/©Launchmetrics/spotlight

Voor haar Miu Miu-collectie FW22 zette Miuccia Prada de spreekwoordelijke tennisbal aan het rollen met talrijke looks waaronder polotops en plooirokken. In de volgende vier seizoenen volgden verschillende ontwerpers dit voorbeeld.

Ferragamo SS23/ look 4 Credits: Ferragamo SS23/©Launchmetrics/spotlight

In de Ferragamo SS23-collectie, ontworpen door Maximilian Davis, was look 4 een volledig witte tank en legging die deed denken aan de catsuit van Anne White.

Charaf Tajes, de ontwerper van Casablanca, heeft de ‘tenniscore’-look een paar seizoenen gepromoot. Look 36 in zijn FW23-collectie was een op tennis geïnspireerde witte mini-jurk met een polokraag en rode, zwarte en groene randen.

Voor FW24 liet hij soortgelijke stijl zien. Look 37 was een witte gebreide top en plooirok met groene details en bies, gestyled met 'Griekse' accessoires. Twee andere ontwerpers toonden tenniscore looks voor FW24.

Lacoste FW24/ look 35 Credits: Lacoste FW24/©Launchmetrics/spotlight

Bij Lacoste, ontworpen door Pelagia Kolotouros, was look 35 een v-hals vest met groene randen en bijpassende onderbroek onder een ivoorkleurige pofjas met groene voering.

Sandy Liang FW24/ look 10 Credits: Sandy Liang FW24/©Launchmetrics/spotlight

Bij Sandy Liang look 10 was een marineblauw jasje met ritssluiting te zien over een gebreide turtle-neck en een witte plooirok.

Tenniscore in de winkel

Sporty & Rich x Prince Credits: Sporty & Rich x Prince

Cultmerken Ganni en Sporty & Rich hebben vorig jaar allebei samenwerkingen uitgebracht met de bekende tennis-outfitter Prince, terwijl zowel Tory Burch als Reformation hun op tennis geïnspireerde actieve kledingcollecties bijna helemaal hebben uitverkocht.

Tory Burch Sport Credits: Tory Burch Sport

Het Zendaya-effect

Volgens Buzzfeed heeft Zendaya tijdens de PR-tour voor de film ‘Challengers’ “een heleboel ensembles met tennis thema geserveerd”. In de film speelt ze Tashi, een professionele tennisspeelster die gedwongen wordt om coach te worden nadat ze geblesseerd raakt tijdens een wedstrijd. Volgens hoofdstylist Megan Watkins van SilkFred “geeft Zendaya's persreis voor ‘Challengers’ ons een masterclass over hoe ‘Tenniscore’ kan worden opgewaardeerd en bijgewerkt voor 2024”.

Zendaya in Thom Browne-kostuum/Challengers London Premiere Credits: Warner Bros

Zendaya in custom Loewe /Challengers Rome Photocall Credits: Warner Bros Pictures

Zendaya in custom Lacoste /Challengers Sydney Photocall Credits:Warner Bros Pictures