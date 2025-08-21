Textielrecyclingmarkt naar verwachting 11,88 miljard dollar waard in 2030

De markt voor gerecycled textiel kan wel eens meer waard zijn dan u denkt, aangezien de wereldwijde sector tekenen van aanzienlijke groei vertoont. Gedreven door een stijgende vraag naar duurzame materialen, overheidsreguleringen die een circulaire economie bevorderen en dringende milieu-uitdagingen, geeft een nieuw rapport aan dat de wereldwijde markt voor textielrecycling in 2025 wel 11,88 miljard Amerikaanse dollar waard kan zijn.

Deze toename in marktomvang, een stijging ten opzichte van 8,41 miljard Amerikaanse dollar in 2025, wordt gevoed door een sterke CAGR-vraag van 7,2 procent van 2026 tot 2030, volgens het rapport 'Textile Recycling Market by Material' van MarketsandMarkets. Wat zijn de belangrijkste factoren die deze verschuiving stimuleren? Naarmate zowel het wereldwijde gebruik van textiel als de vraag naar fast fashion toenemen, nemen ook de zorgen over textielafval toe.

Textielafval blijft een belangrijke aanjager voor de groei van de recyclingmarkt

Met ongeveer 94 miljoen ton textielafval dat jaarlijks wereldwijd wordt geproduceerd, belandt het meeste afval in het milieu op stortplaatsen of in verbrandingsovens, zoals beschreven door het VN-Milieuprogramma. Het bewustzijn van de consument stimuleert merken en retailers richting circulaire bedrijfsmodellen en gerecyclede materialen, terwijl overheden wereldwijd strengere regels invoeren, zoals Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid en verboden op stortplaatsen. Daarnaast maken ontwikkelingen in mechanische en chemische recyclingtechnologieën het gemakkelijker, toegankelijker en praktischer om complexe vezelmengsels te verwerken, wat kostenbesparingen op de lange termijn oplevert en tegelijkertijd ESG-doelen ondersteunt voor duurzaamheidsgerichte bedrijven.

Bale textiel kledingrecycling fabriek Brightfiber Textiles Credits: Brightfiber Textiles

Tegenwoordig wordt textielrecycling het meest gezien in kleding, industriële toepassingen, institutionele omgevingen, woninginrichting en andere eindgebruiksindustrieën en omvat het meestal verschillende kunstmatige en natuurlijke vezels zoals katoen, polyester, wol, nylon en rayon. Verwacht wordt dat polyester (stof en vezels) de hoogste CAGR tot 2023 zal laten zien vanwege het wijdverbreide wereldwijde gebruik en de compatibiliteit met chemische recyclingtechnologieën. Polyester, een synthetische vezel die voornamelijk wordt gemaakt van chemicaliën op petroleumbasis, is goed voor meer dan de helft van de wereldwijde vezelproductie, met name in fast fashion en sportkleding, en genereert enorme hoeveelheden recyclebaar afval. Dankzij de vooruitgang op het gebied van chemische recycling kan polyester nu worden gedepolymeriseerd en opnieuw worden samengesteld tot vezels van nieuwe kwaliteit, wat de productie van gerecycled polyester (rPET) stimuleert, dat merken van H&M tot Patagonia en Adidas steeds meer in hun producten integreren.

Met name pre-consumer textielafval zal naar verwachting het snelst groeien dankzij verbeterde inspanningen op het gebied van productie-efficiëntie en wettelijke stimulansen, aldus het rapport. Pre-consumer afval, waaronder snijresten, overtollige productiematerialen en defecte artikelen, is consistenter in vezeltype en minder verontreinigd dan post-consumer afval, waardoor het ideaal is voor zowel mechanische als chemische recyclingprocessen. Aangezien steeds meer merken, retailers en fabrikanten hun afval willen verminderen, ontwikkelen velen gesloten kringloopsystemen om textielafval intern te recyclen. De verscherpte focus op zero-waste productie en het vermijden van stortplaatsen stimuleert kapitaalstromen naar pre-consumer recyclingsystemen, waardoor het het snelst groeiende segment is in de verwerking van textielafval.

Aziatisch-Pacifische regio naar verwachting koploper in groei textielrecyclingmarkt

Over het algemeen vertoonden online kanalen de hoogste groeiniveaus voor textielrecycling vanwege hun gemak en schaalbaarheid in het bereiken van milieubewuste consumenten. Digitale platforms zoals RECYCLE by Refashion vereenvoudigen het plannen van textielophaling, donaties en wederverkoop, terwijl ze tegelijkertijd omgekeerde logistiek en direct-naar-recycler-modellen ondersteunen die kosten verlagen en de inzamelefficiëntie verbeteren. Merken van Coach tot Patagonia bieden upcycled of gerecyclede producten online aan, wat de transparantie en traceerbaarheid verder bevordert. Social media-strategieën stimuleren ook de participatiegraad, met name bij millennials en generatie Z-consumenten. De snelle uitbreiding van internettoegang wereldwijd, met name in ontwikkelingslanden, transformeert de inzameling, distributie en marketing van gerecyclede textielproducten fundamenteel.

Tot slot concludeert het rapport dat de Aziatisch-Pacifische regio naar verwachting de hoogste groei zal laten zien in zowel waarde als volume, gedreven door de dominante textielproductiebasis en de toenemende beleidsfocus op duurzaam afvalbeheer. Landen zoals China, India, Bangladesh en Vietnam genereren enorme hoeveelheden textielafval, maar overheden voeren langzaam regelgeving in om de afhankelijkheid van stortplaatsen te verminderen en circulaire economiemodellen te bevorderen. Internationale merken zoals H&M investeren eveneens in de opbouw van regionale recyclinginfrastructuren om textielrecycling te bevorderen.

Naarmate de duurzaamheidsregels wereldwijd strenger worden en de vraag van consumenten naar verantwoord geproduceerde producten toeneemt, positioneert textielrecycling zich als een cruciaal onderdeel voor de toekomst van circulaire bedrijfsmodellen voor merken en retailers.

Samenvatting De wereldwijde markt voor textielrecycling zal naar verwachting 11,88 miljard dollar bereiken in 2025, gedreven door de vraag naar duurzame materialen en strengere regelgeving.

De recycling van polyester zal naar verwachting aanzienlijk groeien vanwege het wijdverbreide gebruik en de vooruitgang in chemische recyclingtechnologieën, met name pre-consumer afval.

De Aziatisch-Pacifische regio zal naar verwachting de groei van de textielrecyclingmarkt leiden vanwege de grote productiebasis en de toenemende focus op duurzaam afvalbeheer.