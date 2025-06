“That Dress”: de iconische Versace-jurk geveild voor 12.090 euro

Het is een van de meest iconische jurken van de twintigste-eeuwse mode. Een commercieel verkrijgbare versie van de mythische zwarte Versace-jurk – gedragen door de Engelse actrice Elizabeth Hurley toen ze Hugh Grant vergezelde naar de première van Four Weddings and a Funeral in 1994 – is geveild voor 12.090 euro. De veiling werd georganiseerd door veilinghuis Penelope's.

Het verhaal van een bijzondere jurk

De jurk symboliseert de kracht van een viral beeld nog vóór het digitale tijdperk. Hij vertegenwoordigt de zelfverzekerde en geseksualiseerde vrouwelijkheid van de jaren negentig. De jurk die door veilinghuis Penelope's is verkocht, vertelt een belangrijk deel van de modegeschiedenis.

De jurk, ontworpen door Gianni Versace, verwijst naar de Britse punkesthetiek door het gebruik van veiligheidsspelden en gedurfde uitsnijdingen. Maar hier zijn de gewone spelden vervangen door gouden en zilveren kiltspelden, versierd met diamanten en het Versace-embleem: het hoofd van Medusa. Met deze jurk wist het Italiaanse modehuis zijn stempel te drukken op de geschiedenis van het iconische en ingetogen zwarte jurkje, door een gedurfde en glamoureuze versie te presenteren.

Maar de nauwsluitende jurk werd vooral beroemd toen Elizabeth Hurley hem droeg naast Hugh Grant, tijdens de promotie van de film Four Weddings and a Funeral in Londen. Het effect in de pers was zo groot dat de jurk erom bekend staat de rode loper te hebben veranderd in een mediacircus. De jurk kreeg de naam “That Dress”, waarmee zijn bijzondere plaats in de modegeschiedenis en die van de rode loper – tot dan toe voorbehouden aan een meer conventionele dresscode – werd benadrukt.

Het is belangrijk om te vermelden dat de jurk die door Penelope's is verkocht voor 12.090 euro niet dé jurk is die Liz Hurley droeg, maar de commercieel verkrijgbare versie, die enkele verschillen vertoont. De jurk komt uit de lente-zomercollectie van 1994. In die tijd bood het merk ook witte en zwarte mantelpakjes met veiligheidsspelden aan.

In 2002 werd de jurk tentoongesteld in het Victoria and Albert Museum (V&A) in Londen, als onderdeel van een tentoonstelling gewijd aan Gianni Versace. Dit versterkte zijn historische status.

Tien jaar later werd “That Dress” gedragen door zangeres en actrice Lady Gaga. Volgens een artikel in The Guardian werd Lady Gaga in de jurk gezien voor het hotel Principe di Savoia, met modefotograaf Terry Richardson aan haar zijde, waarschijnlijk voor een fotoshoot.