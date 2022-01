THE BUTCHER OF BLUEJEANS

Omdat blauw niet zomaar een kleur in onze naam is…

Butcher of Blue is niet bereid concessies te doen of te kiezen voor de middenmoot. We vechten tegen de saaiheid bovenal. Luisteren naar ons onderbuikgevoel, leren om nee te zeggen. Maar dat kost tijd. We namen de minder begane weg waar het eenvoudiger geweest was de meute te volgen met haar regels en beperkingen. Het jargon. Maar hoe Rock ’n Roll is dat!?

Jeans is van alle tijd. Seizoenen vervagen maar je favoriete broek is én blijft je favoriete broek. Butcher of Blue brengt dan ook een jeans pakket dat klaar is voor de toekomst en niet ieder seizoen in de uitverkoop hoeft. Je vindt dan ook altijd eenvoudig de jeans die je zo prettig vindt weer terug in dezelfde óf in een van de andere 15 wassingen en je voelt je nooit bekocht omdat praktisch dezelfde kleur nu ineens voor de helft in de uitverkoop ligt…

Bluejeans

Afgelopen winter lanceerde we Butcher of Blue jeans. Na een lange zoektocht vonden we de ideale partner in het noorden van Italië. Met een team van experts werkten we aan een gebalanceerd jeans aanbod voor AW22. Duurzame stoffen van gerenommeerde denim mills als Candiani (Italië) en Kurabo (japan) zijn de basis. De pasvormen bestaan uit 2 toegankelijke fits voor mannen en 1 ultieme fit voor vrouwen.

Lavato per Buccero in Italia

Al onze wassingen zijn als individuele kunstwerken gecreëerd in Italië. Wassing expert Modesto analyseert dan ook uitvoerig de mogelijkheden per stof die uiteenlopen van 3d afwerkingen tot heftige ‘destroy & repairs’. De jeans worden na inspectie voorzien van een wash stamp. Het ‘seal of approval’. Doordat alle jeans stoffen een klein beetje stretch bevatten zitten ze comfortabel maar blijft de authentieke uitstraling gewaarborgd.

Fits

Vernoemt naar onze wash specialist brengen we een toegankelijke slim fit de ‘Modesto Slim’. Deze fit biedt soelaas voor de man die de bloedtoevoer in zijn enkels graag behoudt. Geen spillebeentjes meer maar een moderne look! Daarnaast introduceren we de Stockton, een loose tapered fit. Voor vrouwen hebben we de Luciana Straight een authentieke straight fit met een silhouette dat vrijwel iedere vrouw past.

