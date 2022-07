The Hague Fashion Week ondergaat naamsverandering en deelt eerste namen programma

The Hague Fashion Week verandert zijn naam naar The Fashionweek, zo deelt de organisatie mee in een persbericht. De editie van dit jaar zal op 26 september van start gaan en tot en met 2 oktober duren.

Onder het mom van inclusiviteit zullen alle shows op de zogenoemde videotrap van de Spuimarkt in het centrum van Den Haag getoond worden. Ontwerpers als Nata Ryhz, Studio Hiem, Natalie van de Klashorst, Marco Stefano Pintus en Rosalie Boonstra, de winnaar van The Fashionweek Talentaward 2021, zullen hier hun werk tonen.

Ook is er een ‘moderoute’ door de stad waarbij ontwerpers hun creaties tonen in de etalages van historische panden. Daarnaast wordt de uitreiking van de Talentaward 2022 gehouden en kunnen bezoekers meedoen aan workshops en tentoonstellingen bezoeken. Het exacte programma van de Haagse modeweek zal later volgen op de website van The Fashionweek.