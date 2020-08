The North Face lanceert nieuwe samenwerking met Brain Dead

Outerwear-merk The North Face lanceert op 28 augustus een nieuwe samenwerking met artiestencollectief Brain Dead. De collectie is geïnspireerd op de klimsport en pasvormen en functionele details uit de kleding van klimmers. Ook werd er voor inspiratie gekeken naar iconische The North Face ontwerpen zoals de Mountain Parka uit 1976 en de Placket Pullover Classic Fleece uit 1989. Tevens is het voor het eerst dat Brain Dead specifiek voor vrouwen ontworpen items lanceert.

Om de introductie van de collectie en de vierde jaarlijkse Global Climbing Day te vieren, organiseren The North Face en Brain Dead in samenwerking met pioniers uit de klimgemeenschap ook een live YouTube-gesprek op zaterdag 22 augustus met als belangrijkste thema’s diversiteit, inclusiviteit en het bouwen van een meer gelijkwaardige toekomst.

