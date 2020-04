The post-coronavirus consumer online workshop

Trendstop nodigt FashionUnited lezers uit voor een gratis online sessie, die als doel heeft modeprofessionals te helpen bij het navigeren door de huidige situatie. Er wordt ingegaan op actiegerichte onderwerpen, van hoe de eisen van de consument en de productverwachtingen zullen evolueren tot het opbouwen van trendbewustzijn wanneer je niet in staat bent om te reizen, en casestudies over hoe merken zich met succes aanpassen aan de verschuivingen in de markt.

De Post-Coronavirus Consumer Online Workshop

Dinsdag 21 april, 10.00 uur EST / 14.00 uur GMT / 15.00 uur BST Hoe mode & lifestyle merken zullen overleven en gedijen in het post-coronavirus klimaat Klik op de banner onderaan dit artikel om u aan te melden.

Het coronavirus heeft een grote dualiteit teweeggebracht. Aan de ene kant worden we geconfronteerd met de grootste economische terugval van de eeuw tot nu toe, aan de andere kant zijn de eisen van de consument nog nooit zo vooruitstrevend geweest.

Met een derde van de wereldbevolking in lockdown is de impact op de mode-industrie ondoorgrondelijk. Onze consumenten zijn geïsoleerd, onze winkels zijn gesloten, onze uitgaven zijn beperkt, onze reizen zijn stopgezet. En toch is de veronderstelling dat het verlangen, de verwachting of de toekomstvisie van de consument zal stagneren een gevaarlijke onderschatting.

Consumenten verbinden met betekenisvolle merken

In het kielzog van zo'n wereldschokkende verstoring zal de consument niet teruggaan naar "business as usual". Wat we van de consument verwachten is een oproep tot verandering in de mode-industrie en een heroverweging van hoe we produceren en hoe we uitgeven.

Een crisis van deze omvang zet alleen maar aan tot actie en versterkt de vastberadenheid. Consumenten zullen merken aanspreken op schadelijke praktijken, ze zullen de balans opmaken van hoe het massaconsumptiegedrag mensen en de planeet schaadt en meer dan ooit bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen consumptie- en winkelkeuzes.

Massaconsumptie

Waar merken nu mee zullen worstelen, is hoe ze hun core business kunnen herinrichten zodat ze passen bij deze nieuwe consumentenwaarden. De ruimte voor fouten is zo klein dat we schatten dat de helft van de huidige merken, retailers en leveranciers er over 5-10 jaar niet meer zal zijn.

Neem dinsdag 21 april deel, want we onthullen de toekomstige verwachtingen van de consument en de belangrijkste veranderingen waaraan de merken zich moeten aanpassen. De laatste 30 minuten van onze 90 minuten durende sessie kunnen vragen worden gesteld voor direct advies van onze experts.

Klik op de banner om u aan te melden voor de FashionUnited aanbieding

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.