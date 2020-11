The Society Shop en brommermerk Brekr gaan samenwerken

The Society Shops en het nieuwe Nederlanse brommermerk Brekr gaan samenwerken, dat melden de bedrijven in een persbericht. Alle kledingwinkels van The Society Shop worden tijdelijke verkooppunten van de elektrische Brekr brommer. De bedrijven noemen het een “opmerkelijke samenwerking.”

Brekr is een nieuw Nederlands brommermerk dat met haar eerste product direct de publieksprijs voor Goed Industrieel Ontwerp won op de Dutch Design Week. Niels Willems, medeoprichter van Brekr, reageert in het persbericht: “Door corona werd onze volle evenementenkalen der leeg geveegd. Niets werkt beter dan dat mensen de brommer zien en positief verrast zijn door de uitstraling, bouwkwaliteit en het design. Met deze samenwerking maken we de Brekr Model B zichtbaar.” Martin Groen, commercieel directeur van The Society Shop, vult daarbij aan: “Kwaliteit, mooie materialen, design en beleving zijn waardes die we beide delen. In onze ruime winkels hebben we plaats voor zo’n futuristische brommer.” Bij een aantal winkels worden ook proefrijd-evenementen georganiseerd. De evenementen zijn klein van opzet en moeten worden ingepland in verband met de huidige coronamaatregelen.

The Society Shop bestaat sinds 1934 en heeft elf winkels in Nederland, vijf outlets in België en een in Duitsland. Brekr is een nieuw brommermerk gevestigd in het Achterhoekse Doetinchem.