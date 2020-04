The Woolmark Company: Merinowol milieuvriendelijker dan gedacht

Een recente studie van The Woolmark Company wijst uit dat merinowol geen microplastics achterlaat in de oceanen. Uit het wetenschappelijke onderzoek, genaamd ‘Microfibre Pollution and the Marine Biodegradation of Wool’, blijkt dat merinowol sneller afbreekt in mariene omstandigheden dan andere, synthetische stoffen.

De onderzoekers wasten verschillende stoffen meerdere keren om de slijtage van kledingstukken na te bootsen. Daarna scanden ze de stoffen met een elektronenmicroscoop, aldus The Woolmark Company.

Uit de tests bleek dat zowel onbehandelde als machinewasbare merinowol biologisch afbreekbaar is in mariene omstandigheden, en dat synthetische vezels helemaal niet afbreken. Met een afbraaksnelheid van 67,3 procent bleek machinewasbare merinowol de snelst afbreekbare stof. Er was geen bewijs dat machinewasbare merinowol mircoplastics achterlaat in de oceanen. Daarnaast kwam naar voren dat onbehandelde merinowol driemaal trager, met een snelheid van 20,3 procent, afbreekt. Stoffen die het langzaamst afbreken in mariene omstandigheden, zijn nylon en polyester.

“Deze nieuwste wetenschappelijke studie is een belangrijke aanvulling op de hoeveelheid onderzoek naar de schade van bepaald textiel op onze omgeving. Wol was allang een eco-vezel, maar men was bezorgd of de machinewasbare wol bijdroeg aan het probleem van microplastics, dus we wilden dat probleem onder de loep nemen,” verklaart Stuart McCullough, managing director van The Woolmark Company. “In deze steeds veranderende, moeilijke tijden is het belangrijk om te kijken hoe goedbedoelende consumenten aankoopbeslissingen kunnen nemen die bijdragen aan de bescherming van het milieu. Het kiezen van natuurlijke vezels, zoals merinowol, is een belangrijke stap om mee te beginnen.”