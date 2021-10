Thema’s uit de SS22 Damesmodeshows

Trendstop geeft lezers van FashionUnited inzicht in de nieuwste overkoepelende thema’s uit de modeshows van de damescollecties voor Voorjaar Zomer 2022.

De SS22 catwalkcollecties speelden in op de dominante denkpatronen van de post-pandemische consument. De kernboodschap van het seizoen was duurzaamheid, waarbij ontwerpers manieren onderzochten om hun stukken praktisch, draagbaar en levensbestendig te maken, zonder in te boeten aan schoonheid, om zo ook de terughoudende klanten aan te kunnen spreken. Het is cruciaal voor merken die hun doelgroep willen uitbreiden om de maatschappelijke bewegingen te weerspiegelen die zo belangrijk zijn voor de jongere Gen Z-generatie.

Mannelijk Vintage

Grenzen tussen de geslachten blijven in de mode vervagen. Mannelijk Vintage doorkruist het mannelijke en vrouwelijke met invloeden uit de vintage mode. Met de focus op verbeterd ontwerp en duurzaamheid wordt de hernieuwde belangstelling voor mooie vintage nostalgie gecombineerd met een genderfluïde benadering. Door elementen van vrouwelijkheid en vintage damesmode te introduceren, weerspiegelen deze nieuwe, soepele silhouetten het doordachte ethos en de verbeterde comfortwaarden.

De Goed Verzorgde Rebel

De Goed Verzorgde Rebel kwam voort uit het verzet van de Gen Z-generatie tegen massaconsumptie, zorgen over het klimaat en belangstelling voor actuele maatschappelijke vraagstukken. Het tijdperk van frivole mode is voor de jeugdmarkt verleden tijd. Een evolutie van de dystopische, doe-het-zelf stijlen op de herencatwalks resulteert in de ontwikkeling van een goed verzorgde uitstraling in damesmode, waardoor rebelse looks een haute couture look krijgen.

Het Duurzaamheidseffect

De focus van de branche op duurzaamheid benadrukt het belang van levensduur in de mode. Nieuwe stijlen zijn wat kleur, materiaal en silhouet betreft steeds minder seizoensgebonden, en bovendien zijn ze hoogwaardig ontworpen en zorgvuldig geselecteerd. Na de pandemie willen consumenten meer tijdloze stukken die tijdens alle seizoenen kunnen worden gedragen en werken merken vanuit een ‘Minder maar Beter’-ethos en meer consument-relevante producten, waardoor pre-season collecties wellicht verleden tijd zullen worden.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.